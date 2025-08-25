Fan-Check KW34: Nur hier war die Austria spitze

Die neue Ausgabe des Fan-Checks ist da!
Zwei Duelle schaffen die Fünfstelligkeit. Einer der zwei Vereine wird mit der Woche glücklicher sein als der andere.
Gutbesuchte Runde in der 2. Liga, ein Vorarlberger Duell führt die Regionalliga-Liste an.
Ob Bundesliga oder 2. Liga, ob Regionalligen oder Frauen-Bundesliga, ob ÖFB-Cup oder Unterhaus - wir haben alle Zuschauer:innen-Zahlen im Blick.
Die jeweiligen Zahlen sind jene, die im offiziellen Datenservice des ÖFB von den Vereinen bekanntgegeben werden.
Aus Recherchegründen werden für die Gesamtliste alle Spiele der obersten fünf Ligen im Spielbetrieb der Männer, die obersten drei Ligen im Spielbetrieb der Frauen, sowie die nationalen Cupbewerbe und Landescups gesichtet.
ADMIRAL BUNDESLIGA (4. Runde)
1
Austria Wien - Hartberg
11.858
2
Red Bull Salzburg - Linzer ASK
10.545
3
Wolfsberger AC - SK Rapid
6.649
4
Altach - Grazer AK
6.572
5
BW Linz - Ried
5.500
Durchschnitt (mit einem Spiel ausständig)
8.225
ADMIRAL 2. LIGA (4. Runde)
1
Austria Lustenau - Stripfing
3.064
2
Vienna - Liefering
2.004*
3
Floridsdorfer AC - Austria Salzburg
1.900
4
Amstetten - SKN St. Pölten
1.340
5
Austria Klagenfurt - SW Bregenz
1.249
6
Admira Wacker - FC Hertha Wels
1.112
7
SK Rapid II - Young Violets
630
8
Sturm Graz II - Kapfenberger SV
300
Durchschnitt
1.450
* Zahl fehlt im Datenservice, entnommen aus dem Spielbericht der Vienna.
REGIONALLIGEN (Top 10 Spiele)
1
FC Dornbirn - FC Lustenau
1.241
3W
2
Kremser SC - Retz
843
3O
3
Voitsberg - JW Ried
720
3M
Pinzgau - Wacker Innsbruck
720
3W
5
Dietach - Oedt
570
3M
6
Parndorf - Gloggnitz
400
3O
Deutschlandsberg - Kalsdorf
400
3M
Marchfeld - Donau Wien
400
3O
9
Gleisdorf - Weiz
321
3M
10
Kufstein - Kuchl
302
3W
Durchschnitt RLO
328
Durchschnitt RLM
370
Durchschnitt RLW
396
ADMIRAL FRAUEN-BUNDESLIGA (2. RUNDE)
1
Südburgenland/Hartberg - Vienna
500
2
Sturm Graz - SKN St. Pölten
300
3
Red Bull Salzburg - Altach
250
4
Linzer ASK - Austria Wien
200
5
Neulengbach - BW Linz/Kleinmünchen
123
Durchschnitt
275
ÖSTERREICHWEIT (Alle Spiele mit mind. 500 Fans)
1
Austria Wien - Hartberg
11.858
1
2
Red Bull Salzburg - Linzer ASK
10.545
1
3
Wolfsberger AC - SK Rapid
6.649
1
4
Altach - Grazer AK
6.572
1
5
BW Linz - Ried
5.500
1
6
Austria Lustenau - Stripfing
3.064
2
7
Vienna - Liefering
2.004
2
8
Floridsdorfer AC - Austria Salzburg
1.900
2
9
Amstetten - SKN St. Pölten
1.340
2
10
Austria Klagenfurt - SW Bregenz
1.249
2
11
FC Dornbirn - FC Lustenau
1.241
3W
12
Vorwärts Steyr - Friedburg/Pöndorf
1.126
4O
13
Admira Wacker - FC Hertha Wels
1.112
2
14
Bad Wimsbach - Gmunden
900
5OW
Thal/Assling - Sillian
900
5KW
16
Schladming - Lebring
850
4St
17
Kremser SC - Retz
843
3O
18
Neudorf/Weinviertel - Hohenau
815
5NO
19
Leithaprodersdorf - Mattersburger SV
800
4B
20
Telfs - Oberperfuss
750
4T
21
Voitsberg - JW Ried
720
3M
Pinzgau - Wacker Innsbruck
720
3W
23
Matrei/Osttirol - ATuS Ferlach
702
4K
24
Feldkirchen/Kärnten - Moosburg
700
5KM
Pischelsdorf - Ilztal
700
5StS
26
Ilz - Wildon
650
4St
27
SK Rapid II - Young Violets
630
2
28
Admira Dornbirn - FC Dornbirn
612
CV
29
Ebreichsdorf - Scheiblingkirchen
600
4N
30
Haitzendorf - Weißenkirchen/Wachau
580
5NW
31
Dietach - Oedt
570
3M
32
Vöcklamarkt - Union Perg
550
4O
33
Illmitz - Gols
505
5BN
34
Zwettl - Admira Wacker Am.
502
4N
35
Südburgenland/Hartberg - Vienna
500
1♀
Tillmitsch - Köflach
500
4St
Kematen - WSG Tirol Am.
500
4T
Lochau - FC Lustenau
500
CV
Schwanenstadt - Ohlsdorf
500
5OW
Kindberg-Mürzhofen - Krieglach
500
5StN
Natters - Götzens
500
5T
Was aufgefallen ist:
Bei der Wiener Austria wird niemand mit der derzeitigen Situation zufrieden sein, Platz 1 im dieswöchigen Publikumsranking wird daran wenig ändern. 11.858 Zuschauer:innen fanden sich zum Spiel gegen den TSV Hartberg ein, welches die Oststeirer mit 3:1 gewinnen konnten. Red Bull Salzburg meldete 10.545 Besucher:innen vom Duell gegen den Linzer ASK, die Bullen waren hier mit 3:0 siegreich.
Die anderen drei Duelle schwankten alle um die 6.000. Wolsberger AC gegen den SK Rapid (6.649, 1:2), SCR Altach gegen Grazer AK (6.572, 1:1) und Blau-Weiß Linz gegen SV Ried (5.550, 0:2). Das Duell zwischen Sturm Graz und WSG Tirol wurde ja auf Wunsch der Steirer aufgrund deren Europacup-Einsatzes verschoben.
Gegen den SV Stripfing reichte es für die Austria Lustenau nur zu einem 3:3, wobei sich nach dem zeitweiligen 0:3-Rückstand wohl niemand in der grünen Hälfte Luschnous beschweren wird. Mit 3.064 Anwesenden war das Spiel das bestbesuchte in der 2. Liga. Keinen Eintrag im Datenservice gibt es unprofessionellerweise für das Duell First Vienna FC gegen FC Liefering, die Angabe von 2.004 Personen beim Spiel auf der Vienna-Website erscheint dem Autor dieser Zeilen aber ohne Weiteres als glaubwürdig. Die Partie endete 0:0 Remis.
Einen starken Auftritt legte erneut Austria Salzburg ab. Nicht zuletzt aufgrund des starken Auswärtsmobs aus der Mozartstadt fanden sich zum Duell beim Floridsdorfer AC 1.900 Schlachtenbummler:innen ein, welche einen 2:1-Sieg der Gäste sahen. Tabellenführer ist weiter der SKN St. Pölten, den Landeshauptstädtern reichte aufgrund der oben erwähnten Ergebnisse ein 0:0 im Mostviertler Duell gegen den SKU Amstetten (vor 1.340 Anwesenden).
Eine starke Premiere in der Frauen-Bundesliga legt der FC Südburgenland, nunmehr in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Hartberg, hin. Zum Duell gegen die Vienna-Frauen wurden 500 Fans gemeldet. Jene sahen ein bemerkenswertes Torspektakel, die Döblingerinnen gewannen letztlich 8:3.
Bestbesuchtes Spiel in der Regionalliga war mit FC Dornbirn gegen FC Lustenau ein absolutes Traditionsduell aus Vorarlberg. Satte 1.241 Freund:innen des Ländlefußballs fanden sich auf der Birkenwiese ein, wo die blauen Luschnouer mit 4:0 ein deutliches Ausrufezeichen setzen konnten. Bestbesuchtes Spiel in der Ost-Staffel war das Manhartsberg-Duell zwischen dem Kremser Sportclub und dem SC Retz. Vor 843 Augenpaaren setzte sich das Heimteam mit 6:1 deutlich durch. Publikumsmagnet in der Mitte-Staffel ist diese Woche der ASK Voitsberg, zum Duell gegen die Jungen Wikinger Ried fanden sich 720 Leute ein, die Oststeirer siegten 3:0. Wacker Innsbruck spielte auswärts beim FC Pinzgau, auch dort fanden sich 720 Interessierte ein, die Tiroler gewannen 2:0.
Auch diese Woche gehört die Spitze der Publikumsliste in der Landesliga dem SK Vorwärts Steyr. 1.126 Zuschauer:innen sahen das 3:3 gegen Friedburg/Pöndorf.
Derbys und Lokalduelle gab es zudem im Südwesten Oberösterreichs (Bad Wimsbach gegen Gmunden, Schwanenstadt gegen Ohlsdorf), in Osttirol (Thal-Assling gegen Sillian), im Wienviertel (Neudorf gegen Hohenau), im Nordburgenland (Leithaprodersdorf gegen Mattersburger SV), im Bezirk Innsbruck-Land (Telfs gegen Oberperfuss), in Zentralkärnten (Feldkirchen gegen Moosburg), in der Oststeiermark (Pischelsdorf gegen Ilztal), in Dornbirn (Admira Dornbirn gegen FC Dornbirn im Landescup), im Bezirk Krems-Umgebung (Haitzendorf gegen Weißenkirchen/Wachau), im Traunviertel (Dietach gegen Oedt), im Seewinkel (Illmitz gegen Gols), im Mürztal (Kindberg-Mürzhofen gegen Krieglach) sowie im Mittelgebirge (Natters gegen Götzens).
Die kältest mögliche Dusche gab es für den SK Sturm in der Champions League Playoffrunde. Gegen den FK Bodø/Glimt aus dem norwegischen Nordland gab es eine 0:5-Abfuhr, die Blackies haben am 26.8. im Rückspiel in Klagenfurt also eine ganze Menge Arbeit vor sich. In der Conference League Playoffrunde gewinnt der Wolfsberger AC gegen den AC Omonia aus Nikosia, Zypern vor 3.154 Besucher:innen in Klagenfurt mit 2:1, der SK Rapid verliert auswärts beim Győri ETO FC mit 2:1. Die Rückspiele finden am 28.8. statt, der WAC muss nach Nikosia, Rapid empfängt Győr zuhause in Wien-Hütteldorf.