Fan-Check KW34: Nur hier war die Austria spitze

Bei der Wiener Austria wird niemand mit der derzeitigen Situation zufrieden sein, Platz 1 im dieswöchigen Publikumsranking wird daran wenig ändern. 11.858 Zuschauer:innen fanden sich zum Spiel gegen den TSV Hartberg ein, welches die Oststeirer mit 3:1 gewinnen konnten. Red Bull Salzburg meldete 10.545 Besucher:innen vom Duell gegen den Linzer ASK, die Bullen waren hier mit 3:0 siegreich.

Die anderen drei Duelle schwankten alle um die 6.000. Wolsberger AC gegen den SK Rapid (6.649, 1:2), SCR Altach gegen Grazer AK (6.572, 1:1) und Blau-Weiß Linz gegen SV Ried (5.550, 0:2). Das Duell zwischen Sturm Graz und WSG Tirol wurde ja auf Wunsch der Steirer aufgrund deren Europacup-Einsatzes verschoben.

Gegen den SV Stripfing reichte es für die Austria Lustenau nur zu einem 3:3, wobei sich nach dem zeitweiligen 0:3-Rückstand wohl niemand in der grünen Hälfte Luschnous beschweren wird. Mit 3.064 Anwesenden war das Spiel das bestbesuchte in der 2. Liga. Keinen Eintrag im Datenservice gibt es unprofessionellerweise für das Duell First Vienna FC gegen FC Liefering, die Angabe von 2.004 Personen beim Spiel auf der Vienna-Website erscheint dem Autor dieser Zeilen aber ohne Weiteres als glaubwürdig. Die Partie endete 0:0 Remis.

Einen starken Auftritt legte erneut Austria Salzburg ab. Nicht zuletzt aufgrund des starken Auswärtsmobs aus der Mozartstadt fanden sich zum Duell beim Floridsdorfer AC 1.900 Schlachtenbummler:innen ein, welche einen 2:1-Sieg der Gäste sahen. Tabellenführer ist weiter der SKN St. Pölten, den Landeshauptstädtern reichte aufgrund der oben erwähnten Ergebnisse ein 0:0 im Mostviertler Duell gegen den SKU Amstetten (vor 1.340 Anwesenden).

Eine starke Premiere in der Frauen-Bundesliga legt der FC Südburgenland, nunmehr in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Hartberg, hin. Zum Duell gegen die Vienna-Frauen wurden 500 Fans gemeldet. Jene sahen ein bemerkenswertes Torspektakel, die Döblingerinnen gewannen letztlich 8:3.

Bestbesuchtes Spiel in der Regionalliga war mit FC Dornbirn gegen FC Lustenau ein absolutes Traditionsduell aus Vorarlberg. Satte 1.241 Freund:innen des Ländlefußballs fanden sich auf der Birkenwiese ein, wo die blauen Luschnouer mit 4:0 ein deutliches Ausrufezeichen setzen konnten. Bestbesuchtes Spiel in der Ost-Staffel war das Manhartsberg-Duell zwischen dem Kremser Sportclub und dem SC Retz. Vor 843 Augenpaaren setzte sich das Heimteam mit 6:1 deutlich durch. Publikumsmagnet in der Mitte-Staffel ist diese Woche der ASK Voitsberg, zum Duell gegen die Jungen Wikinger Ried fanden sich 720 Leute ein, die Oststeirer siegten 3:0. Wacker Innsbruck spielte auswärts beim FC Pinzgau, auch dort fanden sich 720 Interessierte ein, die Tiroler gewannen 2:0.

Auch diese Woche gehört die Spitze der Publikumsliste in der Landesliga dem SK Vorwärts Steyr. 1.126 Zuschauer:innen sahen das 3:3 gegen Friedburg/Pöndorf.

Derbys und Lokalduelle gab es zudem im Südwesten Oberösterreichs (Bad Wimsbach gegen Gmunden, Schwanenstadt gegen Ohlsdorf), in Osttirol (Thal-Assling gegen Sillian), im Wienviertel (Neudorf gegen Hohenau), im Nordburgenland (Leithaprodersdorf gegen Mattersburger SV), im Bezirk Innsbruck-Land (Telfs gegen Oberperfuss), in Zentralkärnten (Feldkirchen gegen Moosburg), in der Oststeiermark (Pischelsdorf gegen Ilztal), in Dornbirn (Admira Dornbirn gegen FC Dornbirn im Landescup), im Bezirk Krems-Umgebung (Haitzendorf gegen Weißenkirchen/Wachau), im Traunviertel (Dietach gegen Oedt), im Seewinkel (Illmitz gegen Gols), im Mürztal (Kindberg-Mürzhofen gegen Krieglach) sowie im Mittelgebirge (Natters gegen Götzens).

Die kältest mögliche Dusche gab es für den SK Sturm in der Champions League Playoffrunde. Gegen den FK Bodø/Glimt aus dem norwegischen Nordland gab es eine 0:5-Abfuhr, die Blackies haben am 26.8. im Rückspiel in Klagenfurt also eine ganze Menge Arbeit vor sich. In der Conference League Playoffrunde gewinnt der Wolfsberger AC gegen den AC Omonia aus Nikosia, Zypern vor 3.154 Besucher:innen in Klagenfurt mit 2:1, der SK Rapid verliert auswärts beim Győri ETO FC mit 2:1. Die Rückspiele finden am 28.8. statt, der WAC muss nach Nikosia, Rapid empfängt Győr zuhause in Wien-Hütteldorf.