Fan-Check KW34: Nur hier war die Austria spitze
Foto © GEPA
Fan-Check

Fan-Check KW34: Nur hier war die Austria spitze

25.08.25 08:59 Uhr

Bundesliga, 2. Liga, Regionalligen und mehr. Der große Fan-Check:

Die neue Ausgabe des Fan-Checks ist da!

Zwei Duelle schaffen die Fünfstelligkeit. Einer der zwei Vereine wird mit der Woche glücklicher sein als der andere.

Gutbesuchte Runde in der 2. Liga, ein Vorarlberger Duell führt die Regionalliga-Liste an.

Ob Bundesliga oder 2. Liga, ob Regionalligen oder Frauen-Bundesliga, ob ÖFB-Cup oder Unterhaus - wir haben alle Zuschauer:innen-Zahlen im Blick.

Die jeweiligen Zahlen sind jene, die im offiziellen Datenservice des ÖFB von den Vereinen bekanntgegeben werden.

Aus Recherchegründen werden für die Gesamtliste alle Spiele der obersten fünf Ligen im Spielbetrieb der Männer, die obersten drei Ligen im Spielbetrieb der Frauen, sowie die nationalen Cupbewerbe und Landescups gesichtet.

ADMIRAL BUNDESLIGA (4. Runde)

1

Austria Wien - Hartberg

11.858

2

Red Bull Salzburg - Linzer ASK

10.545

3

Wolfsberger AC - SK Rapid

6.649

4

Altach - Grazer AK

6.572

5

BW Linz - Ried

5.500

Durchschnitt (mit einem Spiel ausständig)

8.225

ADMIRAL 2. LIGA (4. Runde)

1

Austria Lustenau - Stripfing

3.064

2

Vienna - Liefering

2.004*

3

Floridsdorfer AC - Austria Salzburg

1.900

4

Amstetten - SKN St. Pölten

1.340

5

Austria Klagenfurt - SW Bregenz

1.249

6

Admira Wacker - FC Hertha Wels

1.112

7

SK Rapid II - Young Violets

630

8

Sturm Graz II - Kapfenberger SV

300

Durchschnitt

1.450

* Zahl fehlt im Datenservice, entnommen aus dem Spielbericht der Vienna.

REGIONALLIGEN (Top 10 Spiele)

1

FC Dornbirn - FC Lustenau

1.241

3W

2

Kremser SC - Retz

843

3O

3

Voitsberg - JW Ried

720

3M

Pinzgau - Wacker Innsbruck

720

3W

5

Dietach - Oedt

570

3M

6

Parndorf - Gloggnitz

400

3O

Deutschlandsberg - Kalsdorf

400

3M

Marchfeld - Donau Wien

400

3O

9

Gleisdorf - Weiz

321

3M

10

Kufstein - Kuchl

302

3W

Durchschnitt RLO

328

Durchschnitt RLM

370

Durchschnitt RLW

396

ADMIRAL FRAUEN-BUNDESLIGA (2. RUNDE)

1

Südburgenland/Hartberg - Vienna

500

2

Sturm Graz - SKN St. Pölten

300

3

Red Bull Salzburg - Altach

250

4

Linzer ASK - Austria Wien

200

5

Neulengbach - BW Linz/Kleinmünchen

123

Durchschnitt

275

ÖSTERREICHWEIT (Alle Spiele mit mind. 500 Fans)

1

Austria Wien - Hartberg

11.858

1

2

Red Bull Salzburg - Linzer ASK

10.545

1

3

Wolfsberger AC - SK Rapid

6.649

1

4

Altach - Grazer AK

6.572

1

5

BW Linz - Ried

5.500

1

6

Austria Lustenau - Stripfing

3.064

2

7

Vienna - Liefering

2.004

2

8

Floridsdorfer AC - Austria Salzburg

1.900

2

9

Amstetten - SKN St. Pölten

1.340

2

10

Austria Klagenfurt - SW Bregenz

1.249

2

11

FC Dornbirn - FC Lustenau

1.241

3W

12

Vorwärts Steyr - Friedburg/Pöndorf

1.126

4O

13

Admira Wacker - FC Hertha Wels

1.112

2

14

Bad Wimsbach - Gmunden

900

5OW

Thal/Assling - Sillian

900

5KW

16

Schladming - Lebring

850

4St

17

Kremser SC - Retz

843

3O

18

Neudorf/Weinviertel - Hohenau

815

5NO

19

Leithaprodersdorf - Mattersburger SV

800

4B

20

Telfs - Oberperfuss

750

4T

21

Voitsberg - JW Ried

720

3M

Pinzgau - Wacker Innsbruck

720

3W

23

Matrei/Osttirol - ATuS Ferlach

702

4K

24

Feldkirchen/Kärnten - Moosburg

700

5KM

Pischelsdorf - Ilztal

700

5StS

26

Ilz - Wildon

650

4St

27

SK Rapid II - Young Violets

630

2

28

Admira Dornbirn - FC Dornbirn

612

CV

29

Ebreichsdorf - Scheiblingkirchen

600

4N

30

Haitzendorf - Weißenkirchen/Wachau

580

5NW

31

Dietach - Oedt

570

3M

32

Vöcklamarkt - Union Perg

550

4O

33

Illmitz - Gols

505

5BN

34

Zwettl - Admira Wacker Am.

502

4N

35

Südburgenland/Hartberg - Vienna

500

1♀

Tillmitsch - Köflach

500

4St

Kematen - WSG Tirol Am.

500

4T

Lochau - FC Lustenau

500

CV

Schwanenstadt - Ohlsdorf

500

5OW

Kindberg-Mürzhofen - Krieglach

500

5StN

Natters - Götzens

500

5T

Was aufgefallen ist:

Bei der Wiener Austria wird niemand mit der derzeitigen Situation zufrieden sein, Platz 1 im dieswöchigen Publikumsranking wird daran wenig ändern. 11.858 Zuschauer:innen fanden sich zum Spiel gegen den TSV Hartberg ein, welches die Oststeirer mit 3:1 gewinnen konnten. Red Bull Salzburg meldete 10.545 Besucher:innen vom Duell gegen den Linzer ASK, die Bullen waren hier mit 3:0 siegreich.

Die anderen drei Duelle schwankten alle um die 6.000. Wolsberger AC gegen den SK Rapid (6.649, 1:2), SCR Altach gegen Grazer AK (6.572, 1:1) und Blau-Weiß Linz gegen SV Ried (5.550, 0:2). Das Duell zwischen Sturm Graz und WSG Tirol wurde ja auf Wunsch der Steirer aufgrund deren Europacup-Einsatzes verschoben.

Gegen den SV Stripfing reichte es für die Austria Lustenau nur zu einem 3:3, wobei sich nach dem zeitweiligen 0:3-Rückstand wohl niemand in der grünen Hälfte Luschnous beschweren wird. Mit 3.064 Anwesenden war das Spiel das bestbesuchte in der 2. Liga. Keinen Eintrag im Datenservice gibt es unprofessionellerweise für das Duell First Vienna FC gegen FC Liefering, die Angabe von 2.004 Personen beim Spiel auf der Vienna-Website erscheint dem Autor dieser Zeilen aber ohne Weiteres als glaubwürdig. Die Partie endete 0:0 Remis.

Einen starken Auftritt legte erneut Austria Salzburg ab. Nicht zuletzt aufgrund des starken Auswärtsmobs aus der Mozartstadt fanden sich zum Duell beim Floridsdorfer AC 1.900 Schlachtenbummler:innen ein, welche einen 2:1-Sieg der Gäste sahen. Tabellenführer ist weiter der SKN St. Pölten, den Landeshauptstädtern reichte aufgrund der oben erwähnten Ergebnisse ein 0:0 im Mostviertler Duell gegen den SKU Amstetten (vor 1.340 Anwesenden).

Eine starke Premiere in der Frauen-Bundesliga legt der FC Südburgenland, nunmehr in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Hartberg, hin. Zum Duell gegen die Vienna-Frauen wurden 500 Fans gemeldet. Jene sahen ein bemerkenswertes Torspektakel, die Döblingerinnen gewannen letztlich 8:3.

Bestbesuchtes Spiel in der Regionalliga war mit FC Dornbirn gegen FC Lustenau ein absolutes Traditionsduell aus Vorarlberg. Satte 1.241 Freund:innen des Ländlefußballs fanden sich auf der Birkenwiese ein, wo die blauen Luschnouer mit 4:0 ein deutliches Ausrufezeichen setzen konnten. Bestbesuchtes Spiel in der Ost-Staffel war das Manhartsberg-Duell zwischen dem Kremser Sportclub und dem SC Retz. Vor 843 Augenpaaren setzte sich das Heimteam mit 6:1 deutlich durch. Publikumsmagnet in der Mitte-Staffel ist diese Woche der ASK Voitsberg, zum Duell gegen die Jungen Wikinger Ried fanden sich 720 Leute ein, die Oststeirer siegten 3:0. Wacker Innsbruck spielte auswärts beim FC Pinzgau, auch dort fanden sich 720 Interessierte ein, die Tiroler gewannen 2:0.

Auch diese Woche gehört die Spitze der Publikumsliste in der Landesliga dem SK Vorwärts Steyr. 1.126 Zuschauer:innen sahen das 3:3 gegen Friedburg/Pöndorf.

Derbys und Lokalduelle gab es zudem im Südwesten Oberösterreichs (Bad Wimsbach gegen Gmunden, Schwanenstadt gegen Ohlsdorf), in Osttirol (Thal-Assling gegen Sillian), im Wienviertel (Neudorf gegen Hohenau), im Nordburgenland (Leithaprodersdorf gegen Mattersburger SV), im Bezirk Innsbruck-Land (Telfs gegen Oberperfuss), in Zentralkärnten (Feldkirchen gegen Moosburg), in der Oststeiermark (Pischelsdorf gegen Ilztal), in Dornbirn (Admira Dornbirn gegen FC Dornbirn im Landescup), im Bezirk Krems-Umgebung (Haitzendorf gegen Weißenkirchen/Wachau), im Traunviertel (Dietach gegen Oedt), im Seewinkel (Illmitz gegen Gols), im Mürztal (Kindberg-Mürzhofen gegen Krieglach) sowie im Mittelgebirge (Natters gegen Götzens).

Die kältest mögliche Dusche gab es für den SK Sturm in der Champions League Playoffrunde. Gegen den FK Bodø/Glimt aus dem norwegischen Nordland gab es eine 0:5-Abfuhr, die Blackies haben am 26.8. im Rückspiel in Klagenfurt also eine ganze Menge Arbeit vor sich. In der Conference League Playoffrunde gewinnt der Wolfsberger AC gegen den AC Omonia aus Nikosia, Zypern vor 3.154 Besucher:innen in Klagenfurt mit 2:1, der SK Rapid verliert auswärts beim Győri ETO FC mit 2:1. Die Rückspiele finden am 28.8. statt, der WAC muss nach Nikosia, Rapid empfängt Győr zuhause in Wien-Hütteldorf.

Kommentare