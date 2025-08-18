Fan-Check KW33: Rapid mit Respektabstand voran

Das bestbesuchte Spiel in der Bundesliga war wenig überraschend das Duell zwischen dem SK Rapid und SCR Altach. Die 20.000er-Marke wurde knapp verfehlt, 19.686 Zuschauer:innen sahen das torlose Remis. 12.510 Besucher:innen wurden vom Linzer Froschberg gemeldet, wo der Linzer ASK Austria Wien 2:1 besiegen konnte.

Auch das zweite Heimspiel der SV Ried war gut besucht. Gegen Sturm Graz erschienen 6.362 Personen in der BWT Oberösterreichische Arena, der amtierende Meister gewann 3:1.

Drei Spiele, drei Siege, der SKN St. Pölten ist das Team der Stunde in der 2. Liga. Der Jüngste davon gelang am Wochenende gegen Titelmitkandidat Vienna. 1.981 Interessierte sahen den 2:1-Sieg der Niederösterreicher, 328 mehr als das Bundesligaspiel des TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg im Ausweichquartier in der Südstadt.

Wer nach dem Sieg der SKN-Männer noch im Stadion blieb, sah gleich den nächsten Sieg des SKN über die Vienna, nämlich in der Frauen-Bundesliga. Die SKN-Frauen konnten die Gäste aus Döbling mit 3:0 besiegen. Immerhin 1.023 Fans nahmen die Doppelveranstaltung wahr, das reicht für Platz zwölf in der Publikumsliste!

Wacker Innsbruck sind die Könige der Regionalliga. Zum Duell gegen den FC Dornbirn erschienen 3.341 Personen, die Innsbrucker schlugen die Vorarlberger mit 4:0. Zwei Spiele im Osten erreichten den Bestwert von 850, die Partien Favoritner AC gegen Wiener Sport-Club (0:1) sowie Retz gegen Wiener Viktoria (0:3). Bestbesuchtes Spiel in der Mitte-Staffel war das Aufsteigerduell Velden gegen Dietach, vor 522 Augenpaaren setzte sich das Heimteam vom Wörthersee mit 3:2 durch.

Bestbesuchtes Spiel in der Landesliga war der Heimauftakt des SK Vorwärts Steyr in der OÖ-Liga. Glatte 1.000 Besucher:innen wurden vom Duell gegen Bad Leonfelden gemeldet, für unter der Woche ein hochrespektabler Wert. Die Werndlstädter gewannen 2:0.

Ebenfalls unter der Woche gab es Partien in den Landescups. Speziell in Tirol schafften es einige Spiele über die 500er-Marke. 750 sahen das Duell SV Haiming/Ötztal gegen SV Telfs (1:3), 500 das Zillertal-Duell Mayrhofen gegen Fügen (2:0). Das Ötztalderby SV Umhausen gegen SV Längenfeld gab es sogar zweimal, am Dienstag im Cup (1:2, 750) und am Samstag in der fünftklassigen Tirol Liga (2:2, 500).

Derbys und Lokalduelle gab es außerdem noch im Südburgenland (Kohfidisch gegen Eberau), im Waldviertel (Gmünd gegen Waidhofen/Thaya), der Südoststeiermark (Frauental gegen Großklein), im Mürztal (Krieglach gegen ESV Mürzzuschlag), im Innviertel (Andorf gegen Altheim) und im südlichen Weinviertel (Großweikersdorf gegen Absdorf).

6.720 Zuschauer:innen fanden den Weg ins Klagenfurter Wörthersee Stadion, wo der Wolfsberger AC gegen PAOK aus Thessaloniki leider in der Verlängerung ausschied. Für die Lavanttaler geht's nun gegen den AC Omonia aus Zypern in die Playoff-Runde in der Conference League. Jene wird leider ohne Austria Wien stattfinden, die Veilchen konnten gegen Baník Ostrava vor 10.022 Besucher:innen nur ein 1:1-Remis erringen, zu wenig für den Aufstieg. Der SK Rapid schaffte jenen Aufstieg, musste gegen Dundee United aber bis ins Elfmeterschießen, auf die Hütteldorfer wartet nun der ETO FC Győr. Ebenso auswärts war Red Bull Salzburg zuwegen, gegen Club Brügge setzte es die zweite Niederlage. Für die Mozartstädter geht es ab September in der Europa-League-Ligaphase weiter. Diese Woche steigt mit Sturm Graz der fünfte österreichische Vertreter in den Europacup ein, es geht zu Bodø/Glimt nach Nordland in Norwegen.