Fan-Check KW33: Rapid mit Respektabstand voran

Die neue Ausgabe des Fan-Checks ist da!
Wenige Überraschungen diese Woche, Rapid auf der eins, LASK auf der zwei.
Wacker Innsbruck zieht auch in Ligastufe drei gut die Leute an.
Ob Bundesliga oder 2. Liga, ob Regionalligen oder Frauen-Bundesliga, ob ÖFB-Cup oder Unterhaus - wir haben alle Zuschauer:innen-Zahlen im Blick.
Die jeweiligen Zahlen sind jene, die im offiziellen Datenservice des ÖFB von den Vereinen bekanntgegeben werden.
Aus Recherchegründen werden für die Gesamtliste alle Spiele der obersten fünf Ligen im Spielbetrieb der Männer, die obersten drei Ligen im Spielbetrieb der Frauen, sowie die nationalen Cupbewerbe und Landescups gesichtet.
ADMIRAL BUNDESLIGA (3. Runde)
1
SK Rapid - Altach
19.686
2
LASK - Austria Wien
12.510
3
Ried - Sturm Graz
6.362
4
GAK - WSG Tirol
5.079
5
Wolfsberger AC - BW Linz
3.641
6
Hartberg - Red Bull Salzburg
1.653
Durchschnitt
8.155
ADMIRAL 2. LIGA (3. Runde)
1
SKN St. Pölten - Vienna
1.981
2
Austria Salzburg - SK Rapid II
1.560
3
FC Hertha Wels - Amstetten
1.150
4
SW Bregenz - Floridsdorfer AC
1.100
5
Young Violets - Admira Wacker
722
6
Kapfenberger SV - Austria Lustenau
500
7
Liefering - Sturm Graz II
250
8
Stripfing - Austria Klagenfurt
150
Durchschnitt
927
REGIONALLIGEN (Top 10 Spiele)
1
Wacker Innsbruck - FC Dornbirn
3.341
3W
2
Retz - Wiener Viktoria
850
3O
3
Favoritner AC - Wiener Sport-Club
850
3O
4
FC Lustenau - Reichenau
700
3W
5
Velden - Dietach
522
3M
6
Gloggnitz - Kremser SC
500
3O
Schwaz - Kufstein
500
3W
8
Imst - St. Johann/Pongau
480
3W
9
Wallern - Gleisdorf
450
3M
Kalsdorf - St. Anna/Aigen
450
3M
Durchschnitt RLO
431
Durchschnitt RLM
371
Durchschnitt RLW
756
ADMIRAL FRAUEN-BUNDESLIGA (1. RUNDE)
1
SKN St. Pölten - Vienna
1.023
2
Altach - Austria Wien
411
3
LASK - Sturm Graz
300
4
BW Linz/Kleinmünchen - Red Bull Salzburg
253
5
Neulengbach - Südburgenland/Hartberg
135
Durchschnitt
424
ÖSTERREICHWEIT (Alle Spiele mit mind. 500 Fans)
1
SK Rapid - Altach
19.686
1
2
LASK - Austria Wien
12.510
1
3
Ried - Sturm Graz
6.362
1
4
GAK - WSG Tirol
5.079
1
5
Wolfsberger AC - BW Linz
3.641
1
6
Wacker Innsbruck - FC Dornbirn
3.341
3W
7
SKN St. Pölten - Vienna
1.981
2
8
Hartberg - Red Bull Salzburg
1.653
1
9
Austria Salzburg - SK Rapid II
1.560
2
10
FC Hertha Wels - Amstetten
1.150
2
11
SW Bregenz - Floridsdorfer AC
1.100
2
12
SKN St. Pölten - Vienna
1.023
1♀
13
Vorwärts Steyr - Bad Leonfelden
1.000
4O
14
Retz - Wiener Viktoria
850
3O
Favoritner AC - Wiener Sport-Club
850
3O
Kohfidisch - Eberau
850
4B
17
Gnas - Tillmitsch
800
4St
18
Haiming/Ötztal - Telfs
750
CT
19
Young Violets - Admira Wacker
722
2
20
Gmünd - Waidhofen/Thaya
717
5NW
21
FC Lustenau - Reichenau
700
3W
Mattersburger SV - Oberpullendorf
700
4B
Umhausen - Längenfeld
700
CT
24
Mühlbach/Pinzgau - Bramberg/Wildkogel
677
CS
25
Wiener Neustadt SC - Ybbs
650
4N
26
Frauental - Großklein
600
4StM
27
Wieselburg - St. Peter in der Au
550
4N
28
Velden - Dietach
522
3M
29
Kapfenberger SV - Austria Lustenau
500
2
Gloggnitz - Kremser SC
500
3O
Schwaz - Kufstein
500
3W
St. Margarethen - Horitschon
500
4B
Mayrhofen - Fügen
500
CT
Krieglach - ESV Mürzzuschlag
500
5StN
Andorf - Altheim
500
5OW
Umhausen - Längenfeld
500
5T
Großweikersdorf - Absdorf
500
5NW
Was aufgefallen ist:
Das bestbesuchte Spiel in der Bundesliga war wenig überraschend das Duell zwischen dem SK Rapid und SCR Altach. Die 20.000er-Marke wurde knapp verfehlt, 19.686 Zuschauer:innen sahen das torlose Remis. 12.510 Besucher:innen wurden vom Linzer Froschberg gemeldet, wo der Linzer ASK Austria Wien 2:1 besiegen konnte.
Auch das zweite Heimspiel der SV Ried war gut besucht. Gegen Sturm Graz erschienen 6.362 Personen in der BWT Oberösterreichische Arena, der amtierende Meister gewann 3:1.
Drei Spiele, drei Siege, der SKN St. Pölten ist das Team der Stunde in der 2. Liga. Der Jüngste davon gelang am Wochenende gegen Titelmitkandidat Vienna. 1.981 Interessierte sahen den 2:1-Sieg der Niederösterreicher, 328 mehr als das Bundesligaspiel des TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg im Ausweichquartier in der Südstadt.
Wer nach dem Sieg der SKN-Männer noch im Stadion blieb, sah gleich den nächsten Sieg des SKN über die Vienna, nämlich in der Frauen-Bundesliga. Die SKN-Frauen konnten die Gäste aus Döbling mit 3:0 besiegen. Immerhin 1.023 Fans nahmen die Doppelveranstaltung wahr, das reicht für Platz zwölf in der Publikumsliste!
Wacker Innsbruck sind die Könige der Regionalliga. Zum Duell gegen den FC Dornbirn erschienen 3.341 Personen, die Innsbrucker schlugen die Vorarlberger mit 4:0. Zwei Spiele im Osten erreichten den Bestwert von 850, die Partien Favoritner AC gegen Wiener Sport-Club (0:1) sowie Retz gegen Wiener Viktoria (0:3). Bestbesuchtes Spiel in der Mitte-Staffel war das Aufsteigerduell Velden gegen Dietach, vor 522 Augenpaaren setzte sich das Heimteam vom Wörthersee mit 3:2 durch.
Bestbesuchtes Spiel in der Landesliga war der Heimauftakt des SK Vorwärts Steyr in der OÖ-Liga. Glatte 1.000 Besucher:innen wurden vom Duell gegen Bad Leonfelden gemeldet, für unter der Woche ein hochrespektabler Wert. Die Werndlstädter gewannen 2:0.
Ebenfalls unter der Woche gab es Partien in den Landescups. Speziell in Tirol schafften es einige Spiele über die 500er-Marke. 750 sahen das Duell SV Haiming/Ötztal gegen SV Telfs (1:3), 500 das Zillertal-Duell Mayrhofen gegen Fügen (2:0). Das Ötztalderby SV Umhausen gegen SV Längenfeld gab es sogar zweimal, am Dienstag im Cup (1:2, 750) und am Samstag in der fünftklassigen Tirol Liga (2:2, 500).
Derbys und Lokalduelle gab es außerdem noch im Südburgenland (Kohfidisch gegen Eberau), im Waldviertel (Gmünd gegen Waidhofen/Thaya), der Südoststeiermark (Frauental gegen Großklein), im Mürztal (Krieglach gegen ESV Mürzzuschlag), im Innviertel (Andorf gegen Altheim) und im südlichen Weinviertel (Großweikersdorf gegen Absdorf).
6.720 Zuschauer:innen fanden den Weg ins Klagenfurter Wörthersee Stadion, wo der Wolfsberger AC gegen PAOK aus Thessaloniki leider in der Verlängerung ausschied. Für die Lavanttaler geht's nun gegen den AC Omonia aus Zypern in die Playoff-Runde in der Conference League. Jene wird leider ohne Austria Wien stattfinden, die Veilchen konnten gegen Baník Ostrava vor 10.022 Besucher:innen nur ein 1:1-Remis erringen, zu wenig für den Aufstieg. Der SK Rapid schaffte jenen Aufstieg, musste gegen Dundee United aber bis ins Elfmeterschießen, auf die Hütteldorfer wartet nun der ETO FC Győr. Ebenso auswärts war Red Bull Salzburg zuwegen, gegen Club Brügge setzte es die zweite Niederlage. Für die Mozartstädter geht es ab September in der Europa-League-Ligaphase weiter. Diese Woche steigt mit Sturm Graz der fünfte österreichische Vertreter in den Europacup ein, es geht zu Bodø/Glimt nach Nordland in Norwegen.