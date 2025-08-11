Fan-Check KW32: Große Kulissen in Graz und Wien

Ausverkauftes Haus in Graz-Liebenau, das heißt meistens, dass der SK Rapid zu Gast ist. 16.259 Zuschauer:innen waren beim Duell der zwei größten Publikumsmagneten der Liga zugegen, das reicht natürlich auch diese Woche für die Spitze im Ranking. Die Hütteldorfer drehten einen 1:0-Rückstand noch zu einem 2:1-Sieg. Ebenfalls fünfstellig zog das Duell Austria Wien gegen Wolfsberger AC. 13.052 Besucher:innen sahen nicht nur eine sehr rührende Huldigung Herbert Prohaskas anlässlich seines 70. Geburtstages, sondern auch einen 2:0-Sieg der Gäste aus dem Lavanttal.

Bei den anderen Zahlen der Bundesliga-Runde merkt man die sommerlichen Temperaturen etwas. Bei Red Bull Salzburg gegen den Grazer AK waren 7.544 (5:0), bei SCR Altach gegen SV Ried 5.229 (1:0), bei Blau-Weiß Linz gegen TSV Hartberg 4.900 (0:1) und bei WSG Tirol gegen Linzer ASK 2.250 Interessierte (3:1!)

Vermarktet als ein massives Traditionsduell, traf der älteste noch aktive Fußballverein des Landes, der First Vienna Football Club, auf den Salzburger Verein, der auf seine Traditionslinie wohl am meisten Wert legt, den SV Austria Salzburg. 4.568 Fans wollten sich dieses Duell nicht entgehen lassen, mehr Leute dürfen in der derzeitigen Verfassung der Hohen Warte nicht hinein. Sportlich war das Spiel eine klare Angelegenheit, die Döblinger Gastgeber siegten mit 3:0. Auch in Lustenau gab es eine starke Kulisse, zum Duell gegen Aufsteiger FC Hertha Wels erschienen 3.117 Personen, die grünen Luschnouer siegten dank eines späten Tores mit 1:0.

Zwei waschechte Derbys führen die Liste der Regionalligapartien diese Woche an. Einerseits das Nordburgenland-Duell zwischen Ex-Zweitligist SC/ESV Parndorf und Ex-Bundesligist SC Neusiedl am See. 1.500 Schlachtenbummler:innen sahen hier ein 1:1-Remis. Über den Derbycharakter der Partie SVG Reichenau gegen FC Wacker Innsbruck kann man natürlich streiten, auf dem Feld handelt es sich hier aber definitiv um ein hitziges Stadtduell. Vor 1.200 Augenpaaren setzte sich Wacker klar mit 3:0 durch. Bestbesuchtes Spiel der Mitte-Staffel war das Duell ASK Voitsberg gegen USV St. Anna/Aigen, der Zweitliga-Absteiger gewann hier vor 680 Leuten mit 4:1.

In der ersten Runde des ÖFB Frauen-Cups kamen alle Bundesligistinnen eine Runde weiter. Am meisten zittern mussten die Zweitligistinnen SV Kraig und SPG Geretsberg/Bürmoos, welche beide gegen unterklassige Vereine (FC Oberes Feistritztal bzw. SPV Kematen-Piberbach/Rohr-Neuhofen) in die Verlängerung mussten. Bestbesuchtes Duell war das Gastspiel der Red-Bull-Salzburg-Frauen beim FC Alberschwende im Bregenzerwald. Die Mozartstädterinnen setzten sich vor 561 Zuschauer:innen klar mit 8:0 durch. Auch immerhin 500 Besucher:innen fanden den Weg zum Grazer Derby zwischen GAK und Sturm ins GAK-Trainingszentrum in Graz-Weinzödl, wo sich die Blackettes mit 5:0 durchsetzten.

Ohne die klassischen bundesweiten Traditionsvereine in der vierten Ligastufe kommt die bestbesuchte Landesliga Österreichs nun zu ihren Ehren. Auch in Woche zwei kommt das publikumsstärkste Spiel aus der steirischen Landesliga. Das südoststeirische Duell zwischen dem UFC Fehring und Wiederaufsteiger USV Gnas zog 890 Interessierte an, das Spiel endete 1:1. 800 Personen kamen zum Lokalduell ASKÖ Ohlsdorf gegen SV Gmunden in der fünftklassigen Landesliga West, die Gmundner setzten sich hier auswärts mit 1:0 durch.

Weitere Derbys und Lokalduelle gab es im Zillertal (Schlitters-Bruck-Strass gegen Mayrhofen), im Nordburgenland (Leithaprodersdorf gegen St. Margarethen und Mattersburger SV gegen Klingenbach), im Südburgenland (Stegersbach gegen Oberwart), in der Südsteiermark (St. Veit am Vogau gegen 1. FC Leibnitz), im Pinzgau (Mühlbach/Pinzgau gegen Mittersill), im Mostviertel (Wieselburg gegen Kilb) sowie im Westen Oberösterreichs (Friedburg/Pöndorf gegen Vöcklamarkt). Mit Marz gegen Rohrbach gab es noch ein weiteres mit 700 Anwesenden sehr gut besuchtes Derby im Bezirk Mattersburg, jenes musste aber nach 70 Minuten wegen Flutlichtausfalls abgebrochen werden.

18.930 Fans kamen zum Conference-League-Qualifikationsspiel des SK Rapid gegen Dundee United aus Schottland. Schöne Kulisse, der Endstand von 2:2 ist etwas weniger erfreulich für die Hütteldorfer. Das Rückspiel findet diese Woche in Dundee statt. 12.782 Interessierte fanden sich zum Duell Red Bull Salzburg gegen Club Brugge ein, hier blieben die Gäste mit 1:0 siegreich. Auswärts ran mussten Austria Wien bei Baník Ostrava sowie der Wolfsberger AC bei PAOK. Während die Veilchen auswärts in mährisch Schlesien 4:3 verloren, errangen die Lavanttaler in Thessaloniki ein respektables 0:0, beide empfangen ihre jeweiligen Gegner diese Woche zuhause (bzw. in Klagenfurt).