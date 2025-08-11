Fan-Check KW32: Große Kulissen in Graz und Wien
Fan-Check KW32: Große Kulissen in Graz und Wien

11.08.25 09:44 Uhr

Bundesliga, 2. Liga, Regionalligen und mehr. Der große Fan-Check:

Die neue Ausgabe des Fan-Checks ist da!

Liebenau war ausverkauft, die Hohe Warte war ausverkauft, Innsbruck-Reichenau war ausverkauft.

Ansonsten merkt man die sommerlichen Temperaturen noch ein wenig.

Ob Bundesliga oder 2. Liga, ob Regionalligen oder Frauen-Bundesliga, ob ÖFB-Cup oder Unterhaus - wir haben alle Zuschauer:innen-Zahlen im Blick.

Die jeweiligen Zahlen sind jene, die im offiziellen Datenservice des ÖFB von den Vereinen bekanntgegeben werden.

Aus Recherchegründen werden für die Gesamtliste alle Spiele der obersten fünf Ligen im Spielbetrieb der Männer, die obersten drei Ligen im Spielbetrieb der Frauen, sowie die nationalen Cupbewerbe und Landescups gesichtet.

ADMIRAL BUNDESLIGA (2. Runde)

1

Sturm Graz - SK Rapid

16.259

2

Austria Wien - Wolfsberger AC

13.053

3

Red Bull Salzburg - Grazer AK

7.544

4

Altach - Ried

5.229

5

BW Linz - Hartberg

4.900

6

WSG Tirol - LASK

2.250

Durchschnitt

8.206

ADMIRAL 2. LIGA (2. Runde)

1

Vienna - Austria Salzburg

4.568

2

Austria Lustenau - FC Hertha Wels

3.117

3

Austria Klagenfurt - Young Violets

2.140

4

SKN St. Pölten - SW Bregenz 

1.259

5

Admira Wacker - Amstetten 

1.003

6

Floridsdorfer AC - Kapfenberger SV

450

7

SK Rapid II - Liefering

320

8

Sturm Graz II - Stripfing 

300

Durchschnitt

1.645

REGIONALLIGEN (Top 10 Spiele)

1

Parndorf - Neusiedl am See

1.500

3O

2

Reichenau - Wacker Innsbruck

1.200

3W

3

Wiener Sport-Club - Mauer

921

3O

4

Voitsberg - St. Anna/Aigen

680

3M

5

FC Dornbirn - Kitzbühel

500

3W

6

Horn - Donau Wien

500

3O

7

St. Johann/Pongau - Bischofshofen

450

3W

8

Dietach - JW Ried

450

3M

9

Kremser SC - Leobendorf

435

3O

10

Hohenems - Schwaz

428

3W

Durchschnitt RLO

550

Durchschnitt RLM

326

Durchschnitt RLW

471

BESTBESUCHTE FRAUENSPIELE

1

Alberschwende - Red Bull Salzburg

561

C♀

2

Grazer AK - Sturm Graz

500

C♀

3

Wacker Innsbruck - Pinzgau

354

C♀

4

St. Georgen/Leys - SKN St. Pölten

298

C♀

5

Landhaus - SK Rapid

230

C♀

Melk - Austria Wien

230

C♀

ÖSTERREICHWEIT (Alle Spiele mit mind. 500 Fans)

1

Sturm Graz - SK Rapid

16.259

1

2

Austria Wien - Wolfsberger AC

13.053

1

3

Red Bull Salzburg - Grazer AK

7.544

1

4

Altach - Ried

5.229

1

5

BW Linz - Hartberg

4.900

1

6

Vienna - Austria Salzburg

4.568

2

7

Austria Lustenau - FC Hertha Wels

3.117

2

8

WSG Tirol - LASK

2.250

1

9

Austria Klagenfurt - Young Violets

2.140

2

10

Parndorf - Neusiedl am See

1.500

3O

11

SKN St. Pölten - SW Bregenz 

1.259

2

12

Reichenau - Wacker Innsbruck

1.200

3W

13

Admira Wacker - Amstetten 

1.003

2

14

Wiener Sport-Club - Mauer

921

3O

15

Fehring - Gnas

890

4St

16

Ohlsdorf - Gmunden

800

5OW

17

Schladming - Allerheiligen

700

4St

Schlitters-Bruck-Strass - Mayrhofen

700

5T

Marz - Rohrbach

700

5BM

19

Voitsberg - St. Anna/Aigen

680

3M

20

Matrei/Osttirol - Klagenfurter AC

675

4K

21

Micheldorf - Bad Ischl

670

4O

Leithaprodersdorf - St. Margarethen

670

4B

23

Mattersburger SV - Klingenbach

600

4B

Stegersbach - Oberwart

600

CB

St. Veit am Vogau - Leibnitz 

600

CSt

Mühlbach/Pinzgau - Mittersill 

600

5S

27

Wieselburg - Kilb

575

4N

28

Alberschwende - Red Bull Salzburg

561

C♀

29

Ilz - DSV Leoben

550

4St

Friedburg/Pöndorf - Vöcklamarkt

550

4O

31

Waidhofen/Thaya - Rohrbach/Gölsen

546

5NW

32

Grazer AK - Sturm Graz

500

C♀

FC Dornbirn - Kitzbühel

500

3W

Horn - Donau Wien

500

3O

Donau Klagenfurt - Grafenstein

500

4K

Hainfeld - Großweikersdorf

500

5NW

Was aufgefallen ist:

Ausverkauftes Haus in Graz-Liebenau, das heißt meistens, dass der SK Rapid zu Gast ist. 16.259 Zuschauer:innen waren beim Duell der zwei größten Publikumsmagneten der Liga zugegen, das reicht natürlich auch diese Woche für die Spitze im Ranking. Die Hütteldorfer drehten einen 1:0-Rückstand noch zu einem 2:1-Sieg. Ebenfalls fünfstellig zog das Duell Austria Wien gegen Wolfsberger AC. 13.052 Besucher:innen sahen nicht nur eine sehr rührende Huldigung Herbert Prohaskas anlässlich seines 70. Geburtstages, sondern auch einen 2:0-Sieg der Gäste aus dem Lavanttal.

Bei den anderen Zahlen der Bundesliga-Runde merkt man die sommerlichen Temperaturen etwas. Bei Red Bull Salzburg gegen den Grazer AK waren 7.544 (5:0), bei SCR Altach gegen SV Ried 5.229 (1:0), bei Blau-Weiß Linz gegen TSV Hartberg 4.900 (0:1) und bei WSG Tirol gegen Linzer ASK 2.250 Interessierte (3:1!)

Vermarktet als ein massives Traditionsduell, traf der älteste noch aktive Fußballverein des Landes, der First Vienna Football Club, auf den Salzburger Verein, der auf seine Traditionslinie wohl am meisten Wert legt, den SV Austria Salzburg. 4.568 Fans wollten sich dieses Duell nicht entgehen lassen, mehr Leute dürfen in der derzeitigen Verfassung der Hohen Warte nicht hinein. Sportlich war das Spiel eine klare Angelegenheit, die Döblinger Gastgeber siegten mit 3:0. Auch in Lustenau gab es eine starke Kulisse, zum Duell gegen Aufsteiger FC Hertha Wels erschienen 3.117 Personen, die grünen Luschnouer siegten dank eines späten Tores mit 1:0.

Zwei waschechte Derbys führen die Liste der Regionalligapartien diese Woche an. Einerseits das Nordburgenland-Duell zwischen Ex-Zweitligist SC/ESV Parndorf und Ex-Bundesligist SC Neusiedl am See. 1.500 Schlachtenbummler:innen sahen hier ein 1:1-Remis. Über den Derbycharakter der Partie SVG Reichenau gegen FC Wacker Innsbruck kann man natürlich streiten, auf dem Feld handelt es sich hier aber definitiv um ein hitziges Stadtduell. Vor 1.200 Augenpaaren setzte sich Wacker klar mit 3:0 durch. Bestbesuchtes Spiel der Mitte-Staffel war das Duell ASK Voitsberg gegen USV St. Anna/Aigen, der Zweitliga-Absteiger gewann hier vor 680 Leuten mit 4:1.

In der ersten Runde des ÖFB Frauen-Cups kamen alle Bundesligistinnen eine Runde weiter. Am meisten zittern mussten die Zweitligistinnen SV Kraig und SPG Geretsberg/Bürmoos, welche beide gegen unterklassige Vereine (FC Oberes Feistritztal bzw. SPV Kematen-Piberbach/Rohr-Neuhofen) in die Verlängerung mussten. Bestbesuchtes Duell war das Gastspiel der Red-Bull-Salzburg-Frauen beim FC Alberschwende im Bregenzerwald. Die Mozartstädterinnen setzten sich vor 561 Zuschauer:innen klar mit 8:0 durch. Auch immerhin 500 Besucher:innen fanden den Weg zum Grazer Derby zwischen GAK und Sturm ins GAK-Trainingszentrum in Graz-Weinzödl, wo sich die Blackettes mit 5:0 durchsetzten.

Ohne die klassischen bundesweiten Traditionsvereine in der vierten Ligastufe kommt die bestbesuchte Landesliga Österreichs nun zu ihren Ehren. Auch in Woche zwei kommt das publikumsstärkste Spiel aus der steirischen Landesliga. Das südoststeirische Duell zwischen dem UFC Fehring und Wiederaufsteiger USV Gnas zog 890 Interessierte an, das Spiel endete 1:1. 800 Personen kamen zum Lokalduell ASKÖ Ohlsdorf gegen SV Gmunden in der fünftklassigen Landesliga West, die Gmundner setzten sich hier auswärts mit 1:0 durch.

Weitere Derbys und Lokalduelle gab es im Zillertal (Schlitters-Bruck-Strass gegen Mayrhofen), im Nordburgenland (Leithaprodersdorf gegen St. Margarethen und Mattersburger SV gegen Klingenbach), im Südburgenland (Stegersbach gegen Oberwart), in der Südsteiermark (St. Veit am Vogau gegen 1. FC Leibnitz), im Pinzgau (Mühlbach/Pinzgau gegen Mittersill), im Mostviertel (Wieselburg gegen Kilb) sowie im Westen Oberösterreichs (Friedburg/Pöndorf gegen Vöcklamarkt). Mit Marz gegen Rohrbach gab es noch ein weiteres mit 700 Anwesenden sehr gut besuchtes Derby im Bezirk Mattersburg, jenes musste aber nach 70 Minuten wegen Flutlichtausfalls abgebrochen werden.

18.930 Fans kamen zum Conference-League-Qualifikationsspiel des SK Rapid gegen Dundee United aus Schottland. Schöne Kulisse, der Endstand von 2:2 ist etwas weniger erfreulich für die Hütteldorfer. Das Rückspiel findet diese Woche in Dundee statt. 12.782 Interessierte fanden sich zum Duell Red Bull Salzburg gegen Club Brugge ein, hier blieben die Gäste mit 1:0 siegreich. Auswärts ran mussten Austria Wien bei Baník Ostrava sowie der Wolfsberger AC bei PAOK. Während die Veilchen auswärts in mährisch Schlesien 4:3 verloren, errangen die Lavanttaler in Thessaloniki ein respektables 0:0, beide empfangen ihre jeweiligen Gegner diese Woche zuhause (bzw. in Klagenfurt).

