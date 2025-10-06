Wiener Viktoria: Ein Grätzlverein, der mehr sein will

Ein Dienstag im Herbst. Hinter dem Altmannsdorfer Ast, wo Böhringer-Ingelheim noch kein weiteres Betriebsgelände erschlossen hat, ist vor der U6-Station Tscherttegasse der Platz der Wiener Viktoria.

Am Platz wuselt es vor Nachwuchsteams. Hier werden Abschlüsse trainiert, dort Volleys. Im "Raunzereck" vor der Kantine spricht Trainer und ÖFB-Legende Toni Polster mit ein paar Männern. Ein Hündchen rennt herum.

Der Vierbeiner gehört Sandra Wilhelm. Sie ist Projektleiterin bei dem Sozialfond des Vereins und Klubmanagerin beim Regionalligisten. Wilhelm und Obmann Roman Zeisel wollen, dass der Verein mehr als ein Grätzlklub ist. Es wirkt sehr bodenständig, dabei sind Webauftritt und Präsidium ganz anders.

Prominente Namen im Präsidium

Der Blick ins Präsidium legt den Verdacht nahe: Ex-Nationalteamspieler Martin Hinteregger ist Präsident, Trainer ist ÖFB-Legende Toni Polster, Popsänger Christoph Seiler Markenbotschafter. Dazu sitzen die Politiker Nurten Yilmaz (SP) und Hans Arsenovic (Grüne) sowie Werbe-Experte Marcello Demner mit im Boot.