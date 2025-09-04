Zu viel Liebe? Darum heißt es "Rückwärts Steyr"

Zwei Punkte fehlten Vorwärts Steyr 2022/23 auf den Ligaverbleib. Vielleicht wäre die Steyrer Fußballwelt eine andere, hätte Mark Grosse an diesem 10. März 2023 in Minute 91 nicht den Ausgleich für die SV Kapfenberg geschossen...

Ein Abstieg gehört zum Fußball dazu. Aber dass es nach einem Konsolidierungsjahr mit Rang zehn im Frühjahr 2025 noch einmal eine Liga weiter runter ging, ist eher ungewöhnlich. Vor allem, wenn es keine groben wirtschaftlichen Probleme, wie Hauptsponsorenkonkurse, gibt - sondern eher hinter der Erwartung zurück bleibende wirtschaftliche Entwicklungen.

Ausreden wie Pech und böse, ausbleibende Sponsoren reichen aber nicht aus. 90minuten hat sich im Umfeld des Vereins umgehört, um herauszufinden, warum aus einem so traditionsreichen Fußballklub nun Rückwärts Steyr wurde. Was lag am Klub, was an den Rahmenbedingungen?

Hat nicht sollen sein...

Vornweg: Der SK Vorwärts Steyr ist eher zufällig so lange in der 2. Liga geblieben. Der Aufstieg gelang als Tabellendritter, weil die Liga zur Saison 2018/19 hin aufgestockt wurde und die Bundesliga händeringend Aufsteiger suchte. Zur Erinnerung: Wacker II aus der Regionalliga West kam als Achter eine Spielklasse rauf.

Lizenzentzüge, Zwangsabstiege, Aufstiegsverzichte – all das spielt eine Rolle, warum die Steyrer oben geblieben sind.