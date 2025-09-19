St. Pauli-Youngster Robatsch: "Die Liebe zum Fußball ist hier eine andere"

90minuten: Zurück zum Sportlichen: Vom österreichischen Absteiger in die deutsche Bundesliga - wie und in welchem Ausmaß nimmst du den fußballerischen Qualitätsunterschied wahr?

Robatsch: Der Unterschied ist sehr groß. Man muss viel schneller reagieren, wird viel schneller angepresst und muss ganz oft mit einem oder zwei Kontakten spielen. Es sind viele Kleinigkeiten: Der erste Kontakt muss in die richtige Richtung, die Pässe in den richtigen Fuß und im richtigen Moment kommen. Da habe ich in letzter Zeit viel gelernt, brauchte aber ein paar Wochen. Ich sehe es aber als eine meiner Stärken, dass ich mich in einem neuen Umfeld schnell anpassen kann. Natürlich ist noch lange nicht alles perfekt. Aber ich finde, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

90minuten: Wie stark bekommst du diese Unterschiede auch im Trainingsalltag zu spüren? Kann man das mit Klagenfurt irgendwie vergleichen?

Robatsch: Was mir ganz stark aufgefallen ist, ist die Gewinner-Mentalität. Egal was wir im Training machen, ob 2-gegen-2 oder ein Überzahlspiel - wirklich jeder will immer gewinnen, da ist eine unglaubliche Intensität in den Übungen. Das war in Klagenfurt einfach was anderes. Natürlich ist auch die Qualität der Einzelspieler anders. Wenn ich beispielsweise einen Eric Smith oder Hauke Wahl (Anm. d. Red.: Innenverteidiger-Kollegen) hernehme, kann man sich so viel abschauen. Die haben schon so viel durchgemacht im Fußball, wissen, wie man auf gewisse Situationen reagiert. Man kann viel mitnehmen, das weiß ich echt zu schätzen.

90minuten: Auch die Bedingungen und die tägliche Arbeit unterscheiden sich wahrscheinlich deutlich.....

Robatsch: Bei Pauli gibt es ganz andere Möglichkeiten. Es wird sehr intensiv auf jeden einzelnen Spieler geschaut. Es gibt mehr Physiotherapeuten, zwei Analysten, das Trainerteam. Nach dem Training werden Spielszenen analysiert und wir Spieler bekommen individuelles Feedback. Das ist ein Riesenunterschied zu Klagenfurt, weil es dort natürlich nicht die gleichen Mittel gibt. Dort liegt der Fokus eher auf dem Platz und dem Gesamtbild der Mannschaft.