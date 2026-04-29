Bei einer Beobachtung zählt am Ende jedenfalls das große Ganze, die Entscheidungen des Schiedsrichters müssen in den Gesamtkontext der Partie eingeordnet werden. Fellinger: "Ich schreibe mir alle Szenen auf, bewerte sie aber erst nach dem Spiel."

In der Anfangsphase muss er sich nur wenige Notizen machen. Die Gäste führen seit der zehnten Minute mit 1:0. Sonst war nicht viel los. Es sind demzufolge Details, die Fellinger auffallen. In der Mitte der ersten Hälfte geraten zwei Spieler kurz aneinander. "Die hätte ich mir hergeholt, wenn der Ball schon rausgeht", sagt Fellinger bei der nächsten Unterbrechung. Oft sind es Nuancen, die darüber entscheiden, in welche Richtung sich ein Spiel entwickelt.

Dabei gehe es für jeden Referee darum, seine eigene Linie zu finden. "Du kannst einen Schiedsrichter mit einem ruhigen Naturell nicht dazu auffordern, auf dem Platz emotionaler und lauter zu agieren. Klare Ansagen braucht es aber", sagt Fellinger. Wichtig sei jedenfalls, dass einem das Spiel nicht entgleite. Andernfalls gibt es Punktabzüge.

Das Notensystem

Bei einer Beobachtung startet der Schiedsrichter mit der Note 8,4 ins Spiel. Das ist bei allen Landesverbänden, beim ÖFB (Bundesliga und 2. Liga) sowie bei der UEFA so.

Der Beobachter bewertet den Schiedsrichter in verschiedenen Kategorien. Nicht nur die korrekte Regelauslegung, sondern auch das Auftreten auf dem Platz oder die Laufleistung sind zentrale Bestandteile des Beobachtungsberichts. Im Bericht hält der Beobachter nach dem Schlusspfiff seine Eindrücke fest, kommentiert die Schlüsselszenen des Spiels und vergibt die Endnote. Alle Berichte gehen zum Check an den Beobachtungsreferenten, der sie dann an die Schiedsrichter weiterleitet.

Grundsätzlich zieht der Beobachter dem Schiedsrichter Punkte ab, wenn er eine Fehlentscheidung trifft. Ein leichter Fehler wäre es zum Beispiel, wenn eine Gelbe Karte nicht passt. Dann verliert der Schiedsrichter 0,1 Punkte. Bei einem schweren Fehler sind 0,5 Punkte weg. In diesem Fall hat der Referee beispielsweise einen klaren Strafstoß oder ein Rot-würdiges Foul übersehen. Der Unparteiische kann auch aufgewertet werden, also Punkte dazugewinnen. Zum Beispiel, wenn der Beobachter das Spiel als schwer zu pfeifen einschätzt.

Unter Verschluss

Die Noten der Schiedsrichter fließen in eine Rangliste ein, nur die Referees sehen sie. Für die Klubs soll es keinen Anlass dazu geben, sich darüber zu beschweren, dass der achtbeste und nicht der bestbewertete Schiedsrichter ihr Spiel pfeift. Die Unparteiischen haben die Möglichkeit, Beobachtungen anzufechten. Das komme aber äußerst selten vor.

Die Noten entscheiden am Ende – gemeinsam mit den regelmäßigen Sport- und Regeltests – über Auf- und Abstieg der Schiedsrichter. Grundsätzlich sei es das Ziel, von Jahr zu Jahr in der nächsthöheren Liga zu pfeifen, wobei auf die individuelle Entwicklung Rücksicht genommen werde. Bei manchen geht es schneller, manche brauchen etwas länger.