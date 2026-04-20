Wo ist Österreichs Marie-Louise Eta?

"Wir ernennen keine Frau, sondern eine voll qualifizierte Fußballtrainerin", erklärt Union-Berlin-Präsident Dirk Zingler bei der Bestellung von Marie-Louise Eta.

Doch so einfach ist das nicht. Klar, Eta ist ehemalige Frauen-Bundesliga-Spielerin, seit 2014 im Trainergeschäft und verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz.

Doch wer sich diverse Postings in den angeblich sozialen Medien durchliest, registriert nebst Zuspruch auch einiges an dummen bis dreisten Sexismus. Wäre es "normal", dass eine Frau ein Männerfußballteam trainiert - noch dazu so weit oben - könnte man sich diesen Artikel hier auch sparen.

Gerade deshalb lohnt sich der Blick nach Österreich: Wie realistisch ist ein solcher Schritt hierzulande überhaupt? Die Antwort ist jedenfalls keine schöne.

Einordnende Daten

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie groß die Lücke tatsächlich ist: Der ÖFB hat mehr als 2.200 Vereine und es gibt laut Verband 533 lizenzierte Fußballtrainerinnen. Um das Missverhältnis noch mehr zu unterstreichen: Bei der Mindestanzahl an vorgeschriebenen Mannschaften braucht es knapp 18.000 Trainer.

Kurz: Rund drei Prozent der Trainer sind Frauen. 0,08 Prozent haben die A-Lizenz, könnten in der 2. Liga Chefcoach sein; 0,017 Prozent haben die für die Bundesliga notwendige Pro-Lizenz.