Nachwuchs: Was die Schweiz besser macht – und was nicht

Die Schweiz gilt in vielen fußballerischen Bereichen als Vorbild für Österreich. So sehr, dass der ÖFB 2011 mit Marcel Koller einen schweizerischen Teamchef verpflichtete – der Rot-Weiß-Rot aus dem fußballerischen Jammertal herausführte.

Die westlichen Nachbarn haben dem ÖFB aber noch immer einiges voraus. Im Klubfußball ist der Unterschied nicht so eklatant. Was beide Nationen eint: Die Unzufriedenheit mit der Nachwuchsarbeit. Mit dieser kennt sich David Goigitzer aus.

Er ist im Nachwuchs des FC Zürich tätig, gegenwärtig als U17-Co-Trainer. Der 33-Jährige war hierzulande beim FAC Videoanalyst, Co-Trainer beim SCR Altach, Analyst in der Salzburg-Akademie sowie Trainer bei der U15 des LASK. Kurz gesagt: Er weiß, was sich im Nachwuchs tut.

Offensichtliche Gemeinsamkeiten

Anfälligkeit für Investoren

"Österreich und die Schweiz ticken ähnlich – in beiden Ländern ist Fußball die Nummer eins, dann kommt Skifahren", legt er seine Eindrücke im 90minuten-Gespräch dar.

"Umgekehrt ist die Fußballkultur anders als in Deutschland, in der Breite kommen beispielsweise nicht so viele Fans.“ Wobei die Schweiz mit 12.599 Besucher:innen im Schnitt Österreich doch einiges voraus hat, hierzulande beträgt der Schnitt 8.798.

Das hat sich in den letzten Jahren gebessert, auch aufgrund von Entscheidungsträgern mit Plan. Menschen mit Visionen, das kann sich positiv und negativ auswirken. Und wer glaubt, dass die Präsenz wunderlicher Präsidenten der Marke Stronach in der Schweiz geringer wäre, irrt. Wir haben Frank Stronach gehabt, sie Sion-Boss Christian Constantin. Großmannsucht kennt man auch.