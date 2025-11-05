Austrias Aus in der Youth League: Lehrgeld und Lehren

"Es ist enttäuschend", gibt Trainer Max Uhlig unumwunden zu.

Nach einem 1:1 daheim und einem 1:3 im Rückspiel vor leeren Rängen in Györ gegen Maccabi Haifa ist für die Wiener Austria in der UEFA Youth League auch schon wieder Endstation.

Es war ein Kurzauftritt im Meisterweg des U19-Europacups, nur 180 Minuten lang dauerte das Comeback der Veilchen nach dem Premieren-Auftritt 2013.

Unerklärlicher Fehlstart

Letztendlich war es leistungstechnisch ein verdientes Aus, das sah niemand anders.

Die U19-Auswahl der Israelis war den Violetten in praktisch allen Belangen überlegen. Wie schon im Hinspiel verschliefen die Wiener auch im zweiten Duell den Start ins Spiel respektive die gesamte erste Hälfte.

"Wir haben es in der ersten Hälfte gar nicht geschafft, auf unser Level zu kommen", weiß Uhlig. Akademieleiter Manuel Takacs analysiert beide Duelle so: "Es waren über beide Spiele hinweg Phasen dabei, in denen Maccabi besser war, es gab ausgeglichene Phasen und vor allem im Rückspiel in der zweiten Hälfte 35 positive Minuten von uns."

Ausfälle sind keine Ausrede

Mit den U17-WM-Startern Hasan Deshishku, Ifeanyi Ndukwe und Vasilije Markovic, den verletzten Daniel Nnodim und Marcel Stöger sowie dem erkrankten Romeo Mörth musste die Austria im Rückspiel einige potenzielle Stammkräfte vorgeben.