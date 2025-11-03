Was wurde aus den ÖFB-U17-Talenten der WM 2013?

Am 5. November steht für Österreichs U17-Nationalteam das erste Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar gegen Saudi-Arabien an.

Dann wird eine ÖFB-Auswahl erstmals seit 2013 wieder bei einer WM-Endrunde vertreten sein. Der Kader im Überblick >>>

Damals wie heute Trainer des U17-Nationalteams ist Hermann Stadler. Der 64-Jährige führte Österreich bereits zur letzten Weltmeisterschaft, auch 2013 ging es in die Wüste.

Nach einem 2:2 zum Auftakt gegen Kanada folgte eine 2:3-Niederlage gegen Argentinien und ein 0:1 gegen den Iran, wodurch Österreich in Gruppe E auf dem letzten Platz landete und frühzeitig ausschied.

Wie haben sich die Spieler von damals seither entwickelt? Wie viele schafften es später in die A-Nationalmannschaft? 90minuten liefert einen Überblick, wo die damaligen U17-Kicker zwölf Jahre später stehen.

Die Startelf im Auftaktspiel gegen Kanada: