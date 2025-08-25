Muhamedbegovic und sein bestes Jahr: "24 ist der Knackpunkt"

"Ich lasse alles auf mich zukommen", meint Olimpija-Ljubljana-Legionär Ahmet Muhamedbegovic im 90minuten-Interview. "Wenn du ein gutes Jahr spielst, was da alles passieren kann: Raul Florucz kam aus der 2. kroatischen Liga zu uns und spielt jetzt Champions League."

Ganz in die Königsklasse hat es der heute 26-Jährige bis jetzt nicht geschafft. Und slowenische Liga mag in der Breite nicht mit Österreich mithalten, das zeigt die Fünfjahreswertung mit Rang 27. Aber Celje schaffte es wie Rapid ins Conference-League-Viertelfinale.

Und er und seine Ljubljana-Teamkollegen? Sie überstanden vergangene Spielzeit im Gegensatz zum LASK, St. Gallen oder Başakşehir die Ligaphase und schieden im Playoff aus. Zwei slowenische Klubs, die europäisch überwintern, das gab's noch nie. Obendrein gewann er mit Olimpija Ljubljana den Meistertitel - den ersten Titel seiner Karriere.

Doch angefangen hat alles in Niederösterreich …

Bissl besser als die anderen

Auf die Frage, wie seine Anfänge als Fußballer waren, meint er: "Gute Frage". Dann denkt er ein wenig nach. "Meine Eltern haben mir erzählt, dass ich mich schon mit drei, vier Jahren nicht wirklich für Spielzeuge interessiert habe, sondern für den Fußball."

Also wurde er für die U6 in Untersiebenbrunn angemeldet. Dort wurde bemerkt, dass "ich schon ein bisserl besser bin als die anderen". Also begann das Werk'l zu laufen: LAZ in Obersiebenbrunn, Aufnahme ins ÖFB-Talenteförderprogramm Projekt12, St. Pölten verpflichtete ihn 2011 für die U15.