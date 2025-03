Grundsätzlich gibt es diese Vermittler von Sportstipendien. Eine der größten ist etwa "Scholarbook", wo die Vermittlung etwas über 5.000 Euro kostet. Andere Anbieter, wie "Keystone Sports" oder "Wagner & Woolf", fangen bei 3.500 Euro an. Die Leistungen werden klarerweise auch immer teurer angeboten; und billiger natürlich auch, aber Rumpel und Co. sind schon der Überzeugung, dass es Sinn macht, hier zu investieren, um die richtige Destination zu finden. Insofern gehört man nicht zu den billigsten Anbietern. Und überhaupt: In Österreich war dieses Konzept eher fremd. Also muss man es eben selber machen.

"Luca und ich haben 2019 in der Regionalliga gespielt, als wir die Idee in die Tat umgesetzt haben, hatten also ein gewisses Einkommen und wenig Druck", blickt Rumpler zurück. Das Wachstum kam zuerst durch Mundpropaganda und das Ansprechen von Kollegen. Mittlerweile wird man von Interessierten aktiv angeschrieben, "Students Go West" hat auch Verträge mit Schulen aus dem Raum Wien, um das Modell vorzustellen. Mittlerweile bringt man rund 70 Athlet:innen pro Jahr in die USA, zu 95 Prozent jagen diese dem runden Leder nach.

Was hat man davon?

Die Universitäten bekommen mittels Sportstipendien Fußballer:innen, die fast gut genug waren, in einer europäischen Top15-Liga Profi zu werden. Auch wenn es über dem großen Teich eine gute Sportausbildung gibt, im Fußball kann die neue von der alten Welt dann doch noch etwas lernen. Die Colleges sind im Wettbewerb, gerade der Männerfußball ist in den USA noch ein Bereich, wo man sich einen Namen machen kann, im Unterschied zu den traditionell größten Adressen für College-Football.

Für die Kicker sei eine Rechnung vergegenwärtigt: Die Anzahl derer, die es von der Akademie wirklich in den Profibereich schaffen, ist gering, im niedrigen einstelligen Bereich. "Von den 95 oder 98 Prozent hat dann die Hälfte irgendwann keine Lust mehr, Profi zu werden, der anderen Hälfte fehlt das Können", überschlägt er. "Man muss das so sehen, bzw. hab ich das so gesehen: Ich habe die Erfahrung in der weiten Welt bekommen und quasi ein 'Gehalt' in Form eines Stipendiums von mehreren Zehntausend Dollar."