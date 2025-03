Ümit Korkmaz: Viele träumen vom Türkei-Wechsel, aber dann...

Im Sommer brach der Mittelfuß, die große Deutschlandkarriere wurde es nicht. Die Adler verliehen ihn nach Bochum, 2011/12 noch ein Anlauf auf höchster Ebene. Es reichte nicht. Korkmaz spielte zweieinhalb Jahre in Ingolstadt in der 2. Bundesliga, ging dann in die Türkei zu Rizespor. Ein Intermezzo beim SKN 2016/17 war mäßig erfolgreich, er spielte danach noch für Mauerwerk, ein Jahr in der Stadtliga für die Vienna und noch für Slovan.

Mit dem Verein gibt es auch Parallelen. 2008 stieg der Klub von der Wiener Liga in die Ostliga auf, hielt sich dort drei Jahre, schaffte 2011/12 noch einen Meistertitel. Dann ging es runter, bis heute in die fünfte Leistungsstufe. Der ehemalige Klub von Herbert Prohaska, der 1946 sogar einmal in der höchsten Spielklasse spielte und vor mehr als 120 Jahren als Betriebsstättenverein ins Leben gerufen wurde, steht heute vor anderen Aufgaben.

Die Community

Die Profikarriere ist nun schon länger vorbei, österreichweit lief Korkmaz 2017 im Mai gegen die SV Ried auf, im Dress des SKN St. Pölten. Danach war Amateurfußball angesagt. Seit April 2024 ist er bei der VdF tätig, im Herbst holte ihn Ostbahn XI. Der Besitzer Murat Safin hatte angerufen und "gefragt, ob ich aushelfen kann. Denn wir haben hier eine große Community und halten zusammen." Mit 'Wir' meint er vor allem die austro-türkische Gemeinschaft. Dass diese sich beim Verein aus der 2. Landesliga trifft, ist unschwer zu erkennen, wenn man sich Funktionäre und Spieler ansieht.