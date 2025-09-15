Gligoroski: Gastarbeiterkind, Wasseraufbereiter in Gaza, Fußballtrainer

Wir schreiben den 4. November 1976. Renato Gligoroski wird in Wien als Kind von Gastarbeitern aus dem ehemaligen Jugoslawien geboren. In den 70ern spricht man nicht so viel über Integration, die Eltern haben nicht einmal einen Fernseher. Als der kleine Renato in die Schule geht, kann er kein Deutsch.

"Ich habe nur mit Gastarbeiterkindern gesprochen, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin", erinnert er sich zurück. "In der Schule musste ich deshalb viel beobachten, weil ich nichts verstand und mich nicht ausdrücken konnte. Das hat mich geprägt."

Im Wien der 80er-Jahre war der Ton noch sehr rau. Der kleine Renato wird oft rassistisch beschimpft. Nur beim Fußball nicht, da geht es nur um das, was man kann.

Menschen helfen

Also fühlt er sich wohl, Talent ist ebenfalls vorhanden. Er heuert beim VfB Mödling an, beginnt parallel schon als 20-Jähriger seine Trainerlaufbahn und sein Studium. Eine kluge Idee, nicht nur, weil der Verein für Bewegungsspiele dann mit der Admira fusioniert.

Gligoroski verlässt den Klub, der Körper lässt keine Profilaufbahn zu. "Ich hab mehrere Knieverletzungen gehabt und bin durch das Kicken doch nicht reich geworden", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Er studiert Wasserbau, später kommt Wirtschaftsingenieurwesen dazu und er wird doppelter Diplomingenieur sein. Wasser und Fußball, eines von beiden wird sein Leben bestimmen. Er zitiert Goethe: "Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust." Warum ist das so? Egal.