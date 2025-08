Ein emotionaler Abend in Maxglan – die Austria ist zurück

Um 17:55 Uhr beginnt das Stadion zu singen: "Forza Viola allez". Die Hymne "Go go go" erklingt, die Choreo wird hochgezogen. Es ist ein klares Statement: Die Austria ist wieder da.

Den Ehrenankick führt Staatssekretärin Michaela Schmidt durch. In der Halbzeitpause outet sie sich als Austria-Fan. "Austria-Wien- und Rapid-Fans sind sich selten einig. Außer darin, dass es cool ist, dass Austria Salzburg wieder in der 2. Liga ist", so Schmidt.

18 Uhr – Anpfiff. Austria Salzburg gegen Austria Klagenfurt, wie schon beim LigaZwa-Eröffnungsspiel vor zehn Jahren. Damals noch in Schwanenstadt.