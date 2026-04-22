Der Regionalliga-Trainer, der "Nein" zu Red Bull Salzburg sagte

Aufstieg aus der Landesliga im zweiten Jahr und sofort vorne mit dabei - wäre da nicht der überlegene Tabellenführer ASK Voitsberg, der im Profibetrieb antritt, erst drei Mal Punkte abgeben musste sowie die Wiener Austria aus dem ÖFB-Cup kegelte:

Der SC Kalsdorf hätte gute Chancen auf den Meistertitel. Verantwortlich dafür ist Jörg Schirgi. Er übernahm den Verein zur Rückrunde 2023/24 und verlor nur drei Spiele. Im ersten vollen Jahr gelang der Aufstieg in die Regionalliga.

Jetzt liegen die Kalsdorfer im Spitzenfeld. Wie bringt man sich in so eine Situation, vor allem, wenn man als Gymnasiallehrer einen Vollzeitjob hat? "Man braucht einfach ein gutes Zeitmanagement, um alles unter einen Hut zu bringen. Mir macht der Job in der Schule extrem Spaß und der Fußball ist meine große Leidenschaft", sagt Schirgi.

In die Schlagzeilen schaffte er es, weil ihn sein Freund Daniel Beichler als Co-Trainer zu Red Bull Salzburg lotsen wollte. Schirgi sagte ab. Warum zum Teufel sagt man dazu nein? 90minuten berichtet über die Hintergründe.

Im Unterhaus mit den Jungen

Zunächst zum Verein. Wer den Regionalliga-Fußball nicht wirklich verfolgt, wird den SC Kalsdorf maximal von den ÖFB-Cup-Auftritten kennen. 2012/13 und 2013/14 kickten die Steirer gar im Achtelfinale. Seit Sommer 2012 gehörte der Verein bis zum Abstieg 2023 zum Regionalliga-Mitte-Bestand, davor war der Klub im Regelfall weiter unten zu finden.