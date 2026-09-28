Bischofshofen: Warum eine Stadt einen Regionalligisten verlor

Der Bischofshofener SK hätte diese Saison in der Regionalliga Nord spielen wollen. Doch mit Mai 2026 stand der Verein, der in sieben Jahren hundert Jahre alt wird, ohne Platz da.

Kurios: Zwar verweigerte man dem Klub die Teilnahme am Ligabetrieb, aber nicht am UNIQA ÖFB-Cup. Noch kurioser: Die Bischofshofener stiegen in Runde zwei auf. Dort flog man mit einem 62-Jährigen am Platz gegen Altach aus dem Bewerb.

Noch aufschlussreicher wird die Geschichte, wenn man sich mit den vergangenen zwölf Monaten des BSK 1933 befasst. Ex-Judoka und Gesicht des alten BSK Patrick Reiter, Geschäftsführer der Polysport GmbH, hat dazu eine eigene Homepage aufgesetzt.

Den vorläufigen Endpunkt markiert die De-facto-Übersiedlung des Nachwuchses in die neu geschaffene Fußballsektion des Skiclub Bischofshofen.

Um Auskunft gebeten

90minuten hat mit mehreren Parteien gesprochen – Reiter selbst, dem Salzburger Fußballverband, einem Berater des Skiclubs, Josef Faschingbauer, Raimund Unger, Vizepräsident des SC Bischofshofen, Leiter der neuen Sektion Fußball des Skiclubs sowie Stadtrat.

Bürgermeister Hansjörg Obinger erklärte mit Verweis auf laufende Gerichtsverfahren, derzeit keine Stellungnahme abgeben zu wollen. Eingeflossen in die Recherche sind zudem weitere Hintergrundgespräche mit Personen, die nicht zitiert werden wollen.

Das Leben besteht aus Graustufen und 90minuten versucht, den Nebel rund um den Traditionsverein zu lichten.