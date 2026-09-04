Philipp Schobesberger: Er will doch nur spielen

Plötzlich Regionalliga

Die Regionalliga taugt ihm. "Es gibt in vielen Teams eine gute Mischung. Wir haben überdurchschnittlich viele, die weiter oben waren, aber es gibt viele junge Spieler, die rauf wollen und ältere, die schon etwas gesehen haben und sie führen."

Nur noch nix tun, das ist eben nichts für den ehemaligen Profi. "Für den Ausklang ist es noch zu früh, ein paar Jahre habe ich noch", betont er, "sonst fühlt es sich hier gut an. Wenn es mir nicht gefallen würde, wäre ich nicht das dritte Jahr hier." So lange es Spaß macht und der Körper mitmacht, sieht Schobesberger keinen Grund aufzuhören.

Vom größten Klub des Landes immer weiter runter, das muss man erst einmal verkraften: "Das war für mich nie ein Problem. Am Anfang ist es eine riesige Umstellung, wenn du daneben arbeitest, aber ich finde es jetzt ganz cool mit meinem Lehrerjob. Da habe ich viel mit Sport zu tun. Am Abend trainiere ich selber, von dem her … ich denke, ich wäre sonst eh nicht der Fleißigste, der sich zum Laufen überwinden würde. Mit dem Schmäh in der Kabine passt es ganz gut."

Kicken, nicht pressen

Überhaupt wähnt sich Schobesberger etwas zu spät geboren, sinniert er auf Nachfrage nach: "In Österreich liegt der Fokus auf dem Körperlichen. Wenn du 15 Kilometer im Spiel laufen kannst, bist du ein super Spieler. Das war ich nie und werde ich auch nicht sein."

Natürlich, Pressing muss situativ sein, Traiskirchen will den Ball haben und spielen. Aber nur den "Ball vorschießen und raufen", das sei nichts für ihn: "Ich finde schon, dass man sich über den Fußball definieren sollte. Pressing ist einfach Mittel zum Zweck, um den Ball zu haben."