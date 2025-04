Diese 10 Spieler hätte die Bundesliga behalten sollen

In der Rapid-Akademie war der ungarische Linksverteidiger Teil derselben Generation wie Philipp Wydra, Tobias Hedl, Aristot Tambwe-Kasengele, Yusuf Demir und Leopold Querfeld. 2019 zog es Kerkez noch vor seinem 16. Geburtstag zurück in die Heimat, Grund für den frühen Abschied war der damals schwierige Charakter des Talents, das in Hütteldorf zeitweise auch suspendiert war. Aus einer großen Karriere in grün-weiß wurde also nichts.

Rund eineinhalb Jahre später debütierte er für Györ in der 2. Liga Ungarns, über den Nachwuchs des AC Milan landete er zunächst be AZ Alkmaar in den Niederlanden. Der richtig große Sprung gelang im Sommer 2023: Fast 18 Millionen Euro legte Bournemouth auf den Tisch, in der Premier League empfiehlt sich Kerkez derzeit für noch höhere Aufgaben - Liverpool, Manchester City und Real Madrid sollen Interesse zeigen.

