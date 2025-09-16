Legionärs-Check: Der alles entscheidende Weimann

Was aufgefallen ist:

Zweites Saisontor für Romano Schmid! Der Werder-Legionär netzte beim 4:0 der Bremer über Borussia Mönchengladbach zum zwischenzeitlichen 3:0. Für Werder war es der erste Saisonsieg.

Kurzen Prozess machte Roter Stern Belgrad am Sonntag mit Zeleznicar Pancevo. Mit 7:1 schickte man die Gäste nach Hause. Daran beteiligt war auch Marko Arnautovic, der die Vorlagen zum 3:0 und 4:0 lieferte.

Andreas Weimann wurde für Derby County am Samstag zum entscheidenden Mann. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der 34-Jährige das Goldtor zum 1:0-Sieg gegen West Bromwich Albion. Für Derby County war es zugleich der erste Saisonsieg.

Ex-Austrianer Andreas Gruber hat einen Lauf: Im dritten Spiel in Folge trug sich der 30-Jährige in die Scorerliste ein. Für seinen neuen Klub Dunajska Streda gelangen ihm am Wochenende die Assists zu beiden Treffern beim 2:0-Sieg über Podbrezova.

Verletzungssorgen um zwei ÖFB-Teamspieler: Sowohl Leipzigs Xaver Schlager (Wadenverletzung) als auch Portsmouth-Export Nicolas Schmid (Knochenverletzung in der rechten Hand) mussten am Wochenende verletzt ausgewechselt werden.

Neo-USA-Legionär Dominik Fitz feierte am Wochenende sein MLS-Debüt für Minnesota United. Der 26-Jährige wurde beim 3:1-Sieg gegen Western-Conference-Tabellenführer San Diego FC nach 63 Minuten eingewechselt.

Ex-Lafnitzer Ermin Mahmic kommt immer besser bei Neo-Klub Slovan Liberec an. Der 20-Jährige stand gegen Banik Ostrava erstmals in der Startelf und bedankte sich dafür mit dem Tor zum letztlichen Endstand von 2:0.

Polen-Legionär Julian Keiblinger durfte sich über sein erstes Saisontor für GKS Tychy freuen. Er glich gegen Polonia Bytom in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 aus, am Ende musste sich sein Team aber mit 1:2 geschlagen geben.