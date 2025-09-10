Das Wie? Ist jetzt doch egal!

Angesichts der Stimmung rund um das ÖFB-Team im Land könnte man meinen, David Alaba und Co. seien gerade drauf und dran, die nächste WM-Teilnahme zu vergeigen.

Mitnichten! Mit vier Siegen aus vier Spielen steht die Nationalmannschaft besser da als jemals zuvor in einer WM-Quali. Doch Euphorie will weit und breit keine aufkommen.

"Die können ruhig raunzen, mir ist es egal", sagt Xaver Schlager.

Das Wie? Ist doch egal!

Und ja, damit hat er wohl recht. Denn die Tickets für die Länderspiele waren auch zuletzt im Handumdrehen ausverkauft. Und der Rest springt dann für gewöhnlich zur Endrunde sowieso auf den Zug auf.

Und genau darum geht es ja: die Weltmeisterschaft. Es gibt ein klares Ziel, das ÖFB-Team ist am besten Weg dorthin. Wie? Egal! Wer in Schönheit stirbt, ist trotzdem tot. Dann schon lieber unattraktiv erfolgreich sein.

Wobei Attraktivität ja sowieso im Auge des Betrachters liegt. Spielt eine Mannschaft gut, wenn sie toll kombiniert? Oder darf sie einem auch gefallen, wenn sie alles in die Schlacht wirft.