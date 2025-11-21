Zagiczek: "Ich bin nicht der Alleinherrscher!"

90minuten: Auf welche Dauer ist die neue Strategie ausgelegt?

Zagiczek: Bis auf Weiteres. Die Vorgehensweise ist unbefristet, wiewohl so etwas ja nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Michael Wagner hat schon kommuniziert, dass wir von unserem bestehenden Kader zu 100 Prozent überzeugt sind, die zukünftige Ausrichtung in Hinsicht auf Transferpotenziale aber so gewichtet wird, dass sich die Spielergruppen relativieren. Das ist ein Mehrjahres-Plan, der sicher nachjustiert wird, wenn man den Bedarf sieht.

90minuten: Ist für Ihren Geschmack dieser junge Weg in der Rezeption der neuen Strategie zu sehr in den Vordergrund gerückt?

Zagiczek: Nicht zu sehr, aber man muss generell aufpassen, dass man im Spitzensport im Leistungsprinzip lebt. Die Besten werden immer spielen. Wenn aber die Kaderphilosophie darauf ausgerichtet ist, wird sich diese Verteilung von alleine regeln.

90minuten: Es werden wohl Investitionen in den Akademie- bzw. Übergangsbereich in den Erwachsenen-Fußball notwendig sein, oder?

Zagiczek: Das werden wir tun müssen, das ist sehr wichtig. Es geht um eine Begleitung – im physiotherapeutischen Bereich, im psychologischen und Mentalbetreuungs-Bereich. Es sind immer wieder Investitionen in den baulichen Bereich der Akademie erforderlich. Wir haben erst einen Kunstrasen ausgewechselt, wollen auf LED umstellen. Wir wollen auch im Bereich Trainer investieren – wir haben sehr gute Trainer, die meisten leisten aber nebenberuflich wirklich Großes, wir wollen da Dinge stabilisieren.

90minuten: Es sollen mehr junge Spieler eingesetzt werden. Wir alle wissen, dass junge Spieler in der Regel nicht konstant liefern. Müssen dann fürs Erste konsequenterweise die Ziele nach unten nivelliert werden?

Zagiczek: Es geht um die Definition. Die Austria will im sportlichen Bereich immer das Maximum liefern. Nur, weil man mit Jungen spielt, wird man nicht automatisch unerfolgreicher. Aber natürlich ist es realistisch, dass man nicht um die Meisterschaft spielt. Das ist in der Kommunikation klarzustellen. Wir streben das obere Playoff an, wenn wir das das eine oder andere Jahr nicht erreichen, ist das keine große Überraschung und kein Beinbruch. Ein wesentliches Ziel ist aber kontinuierliche Entwicklung und Einbau von jungen Eigenbauspielern – daran wird die sportliche Abteilung auch gemessen.