Michael Wagner: Sein Weg zum Sportdirektor

Jahreswechsel 2014/15. Eine Taskforce sucht den Nachfolger von Thomas Parits als Sportvorstand der Wiener Austria.

Präsident Wolfgang Katzian leitet die Gruppe, Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist dabei, ebenso Wiens Bürgermeister Michael Häupl und FAK-Legende Herbert Prohaska.

Verbund-Vorstand Hannes Sereinig, Aufsichtsrat Karl Blecha und Wirtschafts-Vorstand Markus Kraetschmer komplettieren die illustre Runde.

Der Nach-Nach-Nach-Nachfolger

Am Ende des Prozesses gibt es zwei Kandidaten: Franz Wohlfahrt und Michael Wagner. Ersterer macht das Rennen, wird letztlich aber "nur" Sportdirektor, nicht Vorstand.

Ihm folgen Ralf Muhr, Peter Stöger und Manuel Ortlechner – in unterschiedlichen Job-Profilen – als sportlich Hauptverantwortliche.

Elf Jahre später ist es dann doch Michael Wagner, der den Posten des Sportdirektors übernimmt.

Debüt unter Stessl

Der Lebenslauf des 49-Jährigen ist eng mit jenem der Austria verknüpft. Im Alter von sieben Jahren lief er im Nachwuchs der Veilchen dem Ball nach.