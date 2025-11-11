Die Gründe für Austrias Neuausrichtung

Die Wiener Austria ist nicht mehr das, was sie noch vor drei Monaten war.

Nach dem Rücktritt von Jürgen Werner als Sportvorstand Ende August haben die Veilchen Manuel Ortlechner als Sportdirektor freigestellt. Michael Wagner übernimmt den Job.

Es ist nicht nur eine Neuaufstellung des sportlichen Bereichs, es ist auch der nächste Akt im zähen Ringen um die Vorherrschaft im Verein.

Das Strategiepapier

Die Oberhand hat aktuell vermeintlich die Gruppe der alteingesessenen Austrianer rund um Vorstand Harald Zagiczek. Alles wartet gespannt auf den nächsten Zug des augenscheinlich derzeit unterlegenen Jürgen Werner.

In den vergangenen Wochen wurde ein Strategiepapier erarbeitet, das die künftige sportliche Ausrichtung des Vereins vorgeben soll. Ortlechner selbst wurde erst das Endergebnis präsentiert. Spätestens da wird dem Oberösterreicher klar gewesen sein, dass er keine Zukunft beim FAK mehr hat.