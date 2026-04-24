Werders Marco Grüll: "Natürlich wünschte ich mir bessere Zahlen!"

Marco Grüll steckt mit Kult- und Österreicher-Klub Werder Bremen nicht nur mitten im Abstiegskampf, er fightet auch um sein Ticket für die WM in den USA.

Im großen 90minuten-Interview spricht er über hoch emotionale Derbys von Hamburg bis St. Johann, Druck im Tabellenkeller, verschiedene Trainertypen und die aktuelle rot-weiß-rote Kolonie an der Weser.

90minuten: Du bist mit Ried in die Bundesliga aufgestiegen, hast mit Rapid ein paar Wiener Derbys geschlagen und auch schon im Europacup einiges erlebt. Aber war der 3:1-Erfolg im Nordderby gegen den HSV am vergangenen Wochenende der emotionalste Sieg deiner Klub-Karriere?

Marco Grüll: Ein Derby zu gewinnen ist immer speziell! Das galt auch für die Spiele mit Rapid gegen die Austria, und auch schon davor, als ich in der Regionalliga mit St. Johann gegen Bischofshofen gespielt habe. Auch wenn da weniger Zuschauer waren, aber es war in dem Moment das wichtigste Spiel des Jahres. Aber klar: Je höher die Liga ist, desto besonderer wird es. Da nehmen sich das Nordderby und das Wiener Derby nicht viel.

90minuten: 1.500 Fans und Choreo beim Abschluss-Training, das erste Bundesliga-Heimderby gegen den HSV seit acht Jahren, es war hitzig ohne Ende, wenn auch zum Schluss mit Bildern, die man nicht sehen möchte. Was macht diese Partie aus?

Grüll: Dass so viele Leute zum Training kommen, um uns auf das Derby einzustimmen, sagt viel darüber aus, was das Spiel den Fans bedeutet. Das hat uns sicher einen Extra-Push gegeben. Im Stadion war die Stimmung super, unsere Fans, aber auch die des HSV, haben alles gegeben. Was am Schluss passiert ist, kann man natürlich nicht gutheißen, das gehört einfach nicht ins Stadion. Ich bin froh, dass dabei niemand zu Schaden kam.

90minuten: Dank des Sieges steht ihr vier Runden vor Schluss fünf Punkte vor dem Relegationsrang, es ist aber noch alles eng beieinander. Am Wochenende geht es gegen den Vierten VfB Stuttgart, du bist für das Spiel wegen deiner fünften Gelben Karte gesperrt. Wie brutal ist die Lage im Abstiegskampf?

Grüll: Natürlich sind wir noch nicht durch. Wir müssen unsere Punkte machen, bis es sich rechnerisch nicht mehr ausgeht. Nur weil wir das Derby gewonnen haben und die Tabelle mal etwas freundlicher ausschaut, ist noch lange nichts entschieden. Es stecken noch einige Teams im Abstiegskampf, es kann viel passieren. Wenn wir auf uns schauen und unsere Punkte holen, werden wir die Liga halten.