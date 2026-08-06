90minuten: Das kann man ja auch nach der Karriere noch nachholen. Aber das heißt, dass du keinen Kontakt mehr zu den Jugendfreunden hast.

Zawieschitzky: Wo ich herkomme, habe ich noch einen Freund. Sonst gibt es da keinen engen Kontakt mehr.

90minuten: Was bei dir ja auch anders ist, ist der Umstand, dass die meisten Keeper mit 19 Jahren zwischen zweiter und erster Mannschaft pendeln, oft auf der Bank sitzen. Dich stellt der Verein nun vor eine Riesenaufgabe, den Einsergoalie des Nationalteams zu ersetzen. Was macht das mit dir?

Zawieschitzky: Ich weiß eigentlich nicht, wie man das sagen soll. Es macht schon irgendwas mit einem, aber es ist in erster Linie positiv. Ich mache mir keine Gedanken, was passieren kann, freue mich jetzt über den Saisonstart und bekomme deswegen keine Kopfschmerzen.

90minuten: In den nächsten Wochen kommt aber trotzdem eher Otar Kiteishvili auf dich zu anstatt ein Nachwuchskicker von Sturm II, im Europacup kann es gegen die ganz großen Namen des Weltfußballs gehen. Bereitest du dich jetzt anders darauf vor?

Zawieschitzky: Auch das ist mir relativ egal, darauf freue ich mich. Immer, wenn ich mir zu viele Gedanken mache oder mich besonders gut vorbereiten wollte, hat manches nicht gepasst. So habe ich also schnell für mich herausgefunden, dass ich es einfach wie immer sonst auch angehe.

90minuten: Man sagt ja den Torhütern immer nach, dass sie ein bisschen anders sind als die Feldspieler. Stimmt das?

Zawieschitzky: Das stimmt sicher. Ich kenne jetzt keinen "normalen" Fußballspieler, der sich freiwillig aus zwei Metern Entfernung ins Gesicht schießen lässt (lacht). Deswegen würde ich schon sagen, dass wir in manchen Dingen ein bisschen anders sind.

90minuten: Das lernt man über viele Jahre. In den letzten beiden Jahren hast du dir viel von Alex Schlager abschauen können. Er strahlt auf jeden Fall eine ziemliche Coolness aus. Was hast du von ihm gelernt?

Zawieschitzky: Auf jeden Fall, ich konnte viel von ihm lernen. Ich habe die ersten Trainings mit Alex im Alter von 16 Jahren absolviert. Wenn mir da etwas aufgefallen ist, was er anders als ich macht, wollte ich es gleich nachmachen und ausprobieren. Bei manchen Übungen, bei denen ich mir anfangs schwerer getan habe, hat er mir Tipps gegeben. Auch charakterlich ist er wirklich top, hat mir zum Beispiel bei der Wohnungssuche geholfen. Alex ist einfach ein super Typ.