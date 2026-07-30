Mann über Salzburg-Umbruch: "War einfach notwendig"

90minuten: Sie haben auch die Einnahmenseite schon angesprochen. Wenn man den Zahlen auf "transfermarkt.at" Glauben schenkt, ist der FC Red Bull Salzburg nach Club Brügge der Verein mit den meisten Transfereinnahmen in diesem Sommer außerhalb der Top-6-Ligen. Wieso ist der FC Red Bull Salzburg weiterhin so attraktiv am Transfermarkt, obwohl letzte Saison sportlich fast alles schieflief?

Mann: Es zeigt sich wieder, dass es sich finanziell auszahlt, auf junge Spieler zu setzen. Joane Gadou und Jannik Schuster sind für sehr ansehnliche Summen gewechselt - es ist nicht selbstverständlich, mit zwei 19-Jährigen in der Innenverteidigung national als auch international zu spielen. Dahingehend sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt ist es unsere Aufgabe - und die ist nicht minder wichtig - dass sich auch der sportliche Erfolg wieder einstellt. Wenn man beides zusammen hinbekommt, ist es umso besser. Aber unser Hauptaugenmerk liegt jetzt auf der sportlichen Entwicklung.

90minuten: In einem Gespräch in der “Sky”-Sendung “Talk & Tore” vor ein paar Monaten haben Sie gesagt, dass Sie in Salzburg Strukturen vorgefunden haben, die sehr in der Vergangenheit feststecken. Wie sehr ist es Ihnen schon gelungen, diese aufzubrechen? Und wie viele Freundschaften mussten Sie schlussendlich wirklich zerstören?

Mann: Um Freundschaften geht es im Fußball nicht primär. Wenn man erfolgreich ist, versteht man sich automatisch gut. Das sollte der Ansatz sein, nicht andersrum. Ansonsten ist aus dem Interview damals ein bisschen mehr gemacht worden als vorgesehen. Trotzdem stehe ich zu meinen Aussagen nach wie vor. Ich habe das Gefühl, dass wir schon jetzt einen anderen Zug und Schwung haben, bin aber weit davon entfernt, Kampfansagen zu machen, weil die Spiele der Zukunft erst gespielt werden müssen. Wir werden sehr demütig an die Sache rangehen, weil wir wissen, dass nichts von alleine geht.

90minuten: Alex Schlager hat nach dem letzten Saisonspiel 2025/26, einer Niederlage gegen Hartberger, für die es um nichts mehr ging und die auf halbem Wege nach Mallorca waren, etwas meiner Meinung nach sehr Erschütterndes gesagt: nämlich, dass sich die Niederlage unter der Woche angekündigt hätte. Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen, was die Mentalität und Einstellung der Mannschaft betrifft?

Mann: Auf einzelne Spiele aus der vergangenen Saison jetzt noch einzugehen, lohnt sich nicht mehr. Aber Fakt ist, dass nicht alles gut gelaufen ist und nicht alles richtig gepasst hat. Wir haben versucht, unsere Lehren zu ziehen. Ob es die richtigen waren, wird sich zeigen. Wir können die Situation insgesamt auch realistisch einschätzen, werden nicht ab morgen alles in Grund und Boden spielen.

Ein großer Umbruch braucht Zeit – wohlwissend, dass man die im Fußball nicht immer hat. Wir haben Respekt, aber auch Vorfreude, mit einer ziemlich anderen Mannschaft an den Start zugehen, wo gleich zu Beginn einige wichtige Spiele warten. Trotzdem sind wir selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir in die Spiele gehen, um sie zu gewinnen.

90minuten: Kommen wir auf diese ziemlich andere Mannschaft etwas genauer zu sprechen. Fangen wir im Tor an, bei Christian Zawieschitzky. Manche Menschen würden sagen, einen 19-Jährigen in so einer richtungsweisenden Saison ins Tor zu stellen, birgt ein gewisses Risiko.

Mann: Es ist ja keine Neuigkeit, dass es unser Weg ist, jungen Spielern die Chance zu geben, wenn wir der Überzeugung sind, dass sie die Qualität dafür haben und die nötige Arbeitsmoral mitbringen. Bei 'Chris' ist beides der Fall. Er hat schon bewiesen, dass er ein sehr guter Torhüter ist. Und wir sind der Meinung, dass er von seiner Entwicklung und seiner Persönlichkeit so weit ist, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Trotzdem wissen wir, dass der eine oder andere Fehler passieren kann – wie bei jedem älteren Torhüter auch. Aber er hat unsere volle Rückendeckung, wir schlafen extrem ruhig mit ihm im Tor.