Gelernte Österreicher reden hinter dem Rücken schlecht, insofern war es auffällig, dass Valentino Müller nach dem Duell mit der SV Ried deutliche Worte fand: "Nicht böse gemeint, aber der Fußball von Ried ist schon grenzwertig." Nach dem 1:1 gegen die Innviertler spielt die WSG Tirol nun gegen den Letzten und Vorletzten um den vorläufigen Klassenerhalt.

Der Kick wird da kaum ansehnlicher sein, vermutet er. Genauso wenig wie in der Qualifikationsgruppe. Dabei will Trainer Phlipp Semlic Fußball spielen. Wie lange Kapitän und Coach überhaupt noch gemeinsam in Wattens sind, ist offen. Auch darüber spricht der Mittelfeldspieler.

Dieser begann seine Karriere auf der anderen Seite des Arlbergs, beim SV Ludesch. Der gebürtige Lustenauer schaffte es in die AKA Vorarlberg, zum SCR Altach und in alle Nachwuchsnationalteams. 2019 schlug der LASK zu, Müller aber noch nicht ein. Das tut er seit 2021 im Dress der Tiroler.

90minuten: Valentino, nach dem Ried-Spiel hast du deren Spielweise kritisiert. Was ist am Fußball der Wikinger "grenzwertig"?

Valentino Müller: Eigentlich äußere ich mich in Interviews eher sachlich und haue selten einen raus. Ich habe auch betont, dass sie ihre Idee richtig gut durchziehen. Aber es ist meine ehrliche Meinung, dass es wirklich unangenehm ist. Es weiß jeder, was zu tun ist und das ist mitunter am Rande des Erlaubten. Etwa, wenn die Ersatzspieler in die Nähe von dem kommen, der den Eckball ausführt.

Zwar haben sie phasenweise spielerische Elemente und einen klaren Plan, aber sie versuchen, den Rhythmus zu brechen und sind stark auf Standardsituationen ausgerichtet. Dennoch: Sie sind gut in dem, was sie tun.