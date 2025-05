90minuten: Trotzdem wirkt der Verein relativ familiär. In einem Interview hast du schon einmal erzählt, dass euer Masseur nach Siegen einen kleinen Grill auspackt. Zeichnet das eher Estoril Praia, oder Portugal und seine Kultur aus?

Bacher: Es ist alles total familiär. Wir als Spieler können mit allen im Verein offen sprechen, egal ob es uns gerade gut oder schlecht geht. Vor einem Auswärtsspiel ist der Papa von einem unserer Trainer verstorben, die Ansprache in der Kabine war sehr emotional. Mit so etwas rechnet man nicht, das ist mir schon nahe gegangen. Da entsteht in einem Team auch noch einmal ein ganz eigene Verbindung. Das Grillen zeichnet vor allem unseren Masseur aus. Er hat mir schon gesagt, dass ich das bei anderen Vereinen nicht sehen werde und dann wahrscheinlich irgendwann zurückkommen will (lacht).

90minuten: Sportlich hatten wir in den letzten beiden Jahren in der Champions League den direkten Vergleich zwischen Sturm Graz und Sporting, der ging insgesamt eher knapp an Portugal. Was ist dein Eindruck von der Liga?

Bacher: Sie wird oft unterschätzt, das Niveau ist aber wirklich sehr hoch. Viele haben nur die Top-Teams auf dem Schirm, aber auch alle anderen sind taktisch gut eingestellt und haben interessante Talente, die sie entwickeln.

90minuten: Wobei der Sprung in der Tabelle zwischen den großen Vereinen und dem Rest schon relativ groß ausfällt. Ist es fair, da von einer Zweiklassengesellschaft zu sprechen?

Bacher: Ich glaube schon, dass man von einer Zweiklassengesellschaft sprechen kann. Ich muss aber schon auch sagen, dass der Unterschied zu den Top 4 oder 5 in den direkten Duellen oft nicht so groß ist. Sie haben viel Qualität und vor allem bei Heimspielen mit ihren Fans eine große Power. Aber schlecht gespielt haben wir gegen sie nicht.