Das erste Profitor vor 29.000 Menschen auf St. Pauli, das zweite vor über 45.000 Leuten - daheim - am ikonischen Betzenberg.

"Das ist schon unbeschreiblich. Vor allem das Tor in unserem Stadion ist ein anderes Gefühl. Ich kann es kaum beschreiben", erzählt Thierry Fidjeu-Tazemeta Junior (kurz: Thierry Tazemeta) im Interview mit 90minuten.

Für den Sohn von Ex-Profi Thierry Fidjeu-Tazemeta (früher bei Horn, Schwanenstadt, Klagenfurt) änderte sich vor einigen Wochen alles schlagartig. Der 19-Jährige kam quasi ohne Erfahrung im Erwachsenenfußball im Sommer zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Deutsche Bundesliga. Auf einmal spielte er nicht vor 300 bis 400 Fans, sondern vor bis zu 50.000.

Sieben Minuten im Erwachsenenfußball

Eine Partie, satte sieben Minuten in der Regionalliga West für Borussia Dortmund II - mehr Pflichtspiel-Erfahrung gegen Erwachsene brachte Tazemeta nicht nach Kaiserslautern mit.

Beim Auftakt gegen Wolfsburg saß er noch 90 Minuten auf der Bank, zu Hause gegen den KSC gab er eine Woche später sein Debüt als Joker. Am dritten Spieltag kam er bereits zur Pause ins Spiel - und brauchte nur 30 Sekunden für seinen Premierentreffer.

Einen Spieltag später stand Tazemeta schon in der Startelf, in der er bis dato auch geblieben ist, und traf erstmals in einem FCK-Heimspiel.