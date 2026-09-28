Schuster: Erstens mal die Atmosphäre in England, die ist schon anders zu Österreich. Es war cool, zum Beispiel in Leeds, was da abgeht, wenn ein spannendes Spiel ist, wenn es hin und her geht. Das ist schon beeindruckend. Von den Spielen her war es speziell in der Vorbereitung extrem anstrengend. Da habe ich mir gedacht: Ob ich da jetzt noch mithalten kann? Weil wir schon extrem viel gelaufen sind. Ich finde, man gewöhnt sich mit der Zeit an die Intensität und es kommt einem dann gar nicht mehr so arg vor, weil es alles so schnell geht. Die ersten Wochen habe ich mir schon gedacht: Das ist eine andere Intensität, die dort herrscht.

90minuten: Wie hast du das überwunden? In der Vorbereitung noch mehr investiert oder ist es dann irgendwann weniger geworden und du hast dich einfach dran gewöhnt?

Schuster: Ich habe einfach geschaut, dass ich gut auf meinen Körper achte, dass der das aushält. Am Anfang ist es extrem anstrengend, aber man gewöhnt sich schnell dran.

90minuten: Du bist ja nicht der einzige Ex-Bundesliga-Kicker bei Brentford: Mit Mamadou Sangaré von Rapid gibt es ja noch einen zweiten, der jetzt gekommen ist. Verfolgt ihr beide die Bundesliga? Schaut ihr sogar gemeinsam?

Schuster: Tatsächlich stelle ich öfter im Bus das iPad auf. Die österreichische Bundesliga ist zurzeit die Liga, die ich am meisten schaue, weil man von jedem Verein einfach jemanden kennt. Wir haben Rapid gegen GAK sogar gemeinsam geschaut. Er hat mir auch erzählt, in Lens hat er mit Sammy (Samson Baidoo, Anm.) die Spiele geschaut, jetzt verfolgt er sie mit mir. Ich glaube, er hat schon noch ein bisschen ein grün-weißes Herz. (lacht)

90minuten: Gab es vielleicht einen Kommentar von dir nach dem 5:1 von Salzburg gegen die Rapidler?

Schuster: Jaja, also wir haben schon geredet. (schmunzelt) Ich hoffe natürlich, dass Salzburg Meister wird. Er hofft, dass Rapid Meister wird. Aber das Duell ist mal zuerst an mich gegangen.

90minuten: Wie hat er reagiert?

Schuster: Eigentlich recht gelassen. Ich glaube, er vertraut den Rapidlern. Spricht auch für ihn, die sind zurzeit an der Spitze.

90minuten: Gibt oder gab es schon Gespräche mit Ralf Rangnick?

Schuster: Ich habe noch nie mit ihm geredet, aber ich mache mir da echt keinen Stress. Mein Fokus liegt jetzt erstmal darauf, mich bei Brentford weiterzuentwickeln und mich dort langfristig zu etablieren. Ich möchte dort möglichst viele Spiele machen und zeigen, dass ich auf diesem Niveau konstant meine Leistung bringen kann. Wenn der Teamchef dann irgendwann der Meinung ist, dass ich bereit bin und der Mannschaft helfen kann, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen.

90minuten: Danke für das Gespräch.