Sturm-Präsident: Kommunikativ haben wir Nachholbedarf

90minuten: Das Verletzungsthema ist sehr präsent, einige Spieler sind derzeit nicht oder nicht ganz fit.

Jauk: Wir haben eine intensive Spielweise und sind daher anfällig für Muskelverletzungen. Aber es ist ärgerlich, dass wir derzeit doch viele davon haben. Deshalb habe ich das zuständige Team ganz klar um Verbesserungen gebeten und wir müssen die Länderspielpause dazu nutzen.

90minuten: Das ist ein Punkt, wo Fabio Ingolitsch nach seinem Beginn in Graz immer wieder Verbesserungen eingefordert hat. Jetzt ist mit Christoph Zellner ein neuer Head of Performance da, den er selbst aus Altach kannte und empfohlen hat, und das Problem besteht immer noch.

Jauk: Deshalb haben wir in Ärzte, Physiotherapeuten, Masseure und in den wissenschaftlichen Bereich sowie Ernährung investiert. Zusätzlich haben wir einen neuen Head of Performance, dem wir vertrauen. Fakt ist: Diese Verletzungen müssen wir genau analysieren und in Zukunft verringern. Unser an sich guter Kader verliert seine Schlagkraft, wenn immer wieder wesentliche Spieler verletzungsbedingt ausfallen.

90minuten: Stichwort Kaderstärke. Trainer Fabio Ingolitsch hat im Interview mit BlackFM den LASK und Red Bull eindeutig über Sturm gestellt und wird nicht müde die Außenseiterrolle von Sturm zu betonen. Sportchef Michael Parensen hat im selben Podcast eine Woche später erklärt, man sei hinsichtlich der Kaderqualität gar nicht so weit weg von den beiden Klubs. Wo verorten Sie Ihre Mannschaft heuer?

Jauk: Lassen wir die Spiele gegen Rapid, den LASK und Salzburg sprechen. Zwei Niederlagen und ein Sieg. Aber wir waren bei den Niederlagen immer auf Augenhöhe. Unser Kader gehört zu den Top 3 oder 4 in der Bundesliga. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir bald die gesamte Kaderstärke auf den Platz bringen können. Und: wir haben eine sehr junge Mannschaft, der man auch für gewisse Dinge die Zeit und die notwendige Unterstützung geben muss, die sie braucht. Dass genau heuer die erste Saison ohne Punkteteilung stattfindet, hilft uns dabei nicht wirklich (schmunzelt).

90minuten: Aber ist es nicht ein Stück weit schädlich, wenn der Trainer immer wieder betont, wie viel besser die anderen sind oder nach ein paar Runden schon über die große Belastung der englischen Wochen lamentiert?

Jauk: Es gibt immer zwei Wege. Entweder etwas bodenständiger und zurückhaltender zu sein, um dann positiv zu überraschen. Oder man tritt sehr selbstbewusst auf und gibt sich zutiefst von sich überzeugt. Das kann bei einem Verein wie Sturm, wo die Erwartungshaltung traditionell hoch ist, bei Misserfolg schnell schwierig werden. Deshalb präferieren die meisten Trainer den ersten Weg. Entscheidend ist für mich meine Wahrnehmung nach innen. Wir haben einen Kader, den wir stärker einschätzen als den der vergangenen Saison und dessen Potenzial das Trainerteam ausschöpfen will. Wir müssen dieses junge Team unterstützen. Die Kurve im Stadion macht das zum Beispiel herausragend, das hilft enorm. Klar ist aber auch: Verbesserungen sollten am Ende schon da sein, das ist der Druck, dem die sportliche Leitung bei Sturm immer ausgesetzt ist.