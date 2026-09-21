Tabelle der anderen Art: Warum Vienna und Sturm am Ende stehen

Vor allem in puncto Infrastruktur wurde Sturm abgestraft. Besserung ist laut Erlitz aber schon in Sicht. "Wir stehen kurz vor dem Einzug in unser neues Trainingszentrum. Ich glaube, dass es in Österreich keine bessere Infrastruktur im Frauenfußball gibt. Wir sind der erste Verein, der derart investiert."

Während der Bauarbeiten findet das Training am Postplatz statt. Phasenweise gab es dort Probleme mit Strom und Wasser. Genau die seien jetzt in den Umfrage-Ergebnissen reflektiert, meint Erlitz. Weil die Trainingsplätze mit der zweiten Herren-Mannschaft geteilt werden, gibt es hin und wieder außerdem das eine oder andere Loch im Platz.

Verständnis für manche Bewertungen, Unverständnis für andere

Auch bei Fragen zur Ausrüstung schneidet Sturm nicht gut ab. So richtig erklären kann sich Erlitz die niedrige Bewertung nicht. "Wir haben eins zu eins dieselbe Ausstattung wie die Herren. Wir haben jetzt auch auf die Nike-Tech-Fleece-Linie umgestellt. Da kann es an der Qualität eigentlich nicht mangeln."

Liegen könnte es an den Schuhen. Diese wurden in der Befragung erwähnt. In der Frauen-Bundesliga ist es allerdings nicht garantiert, dass sie auch wirklich allen Spielerinnen zur Verfügung gestellt werden. Bei Sturm ist die vertragliche Abmachung von Spielerin zu Spielerin unterschiedlich. Je nachdem, wie das Fehlen von Schuhen bei der Ausrüstung innerhalb eines Vereins ausgelegt wurde, könnte sich so das Ergebnis verschoben haben.