Kevin Danso: "Das war meine verrückteste Saison"

Er erklärt: "Ich bin in eine Mannschaft mit zwei gestandenen Innenverteidigern gekommen – Cristian Romero hat fast alles gewonnen, Micky van de Ven ist Fanliebling. Bei so einem Top-Klub gibt es immer einen Konkurrenzkampf. Aber natürlich ist ein Stammplatz in der nächsten Saison mein Ziel."

Die Lehren aus dem ersten Mal

Für Danso ist es der zweite Anlauf in der Premier League, in der Saison 2019/20 war er von Augsburg an Southampton verliehen, kam dort aber nur zu zehn Einsätzen.

"Ich war damals noch jung, habe selbst viele Fehler gemacht. Jetzt weiß ich, was man tun muss, um in der Premier League seine Leistung abzurufen. Man muss immer konzentriert bleiben, es gibt keine einfachen Spiele. In dieser Liga spielen bei jeder Mannschaft Spieler, die bei den Top-4-Klub anderer Ligen spielen würden. Schau dir zum Beispiel Lucas Paqueta an, der spielt 'nur' bei West Ham", sagt er.