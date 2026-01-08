Sollbauer über Senft: "Hatte noch nie so einen Trainer"

Mit mittlerweile 35 Jahren hat Michael Sollbauer in seiner Karriere schon viel erlebt.

Als Kapitän des Wolfsberger AC wagte der Innenverteidiger 2020 den Schritt nach England zum FC Barnsley. Über Dynamo Dresden kehrte Sollbauer 2022 zum SK Rapid nach Österreich zurück.

Nach einem ordentlichen und einem verkorksten Jahr wechselte er im vergangenen Jahr in die ADMIRAL 2. Liga zur SV Ried. Mittlerweile ist er mit den Innviertlern zurück in der ADMIRAL Bundesliga und dabei voll angekommen.

Die Elf von Erfolgstrainer Maximilian Senft liegt nach 17 Runden auf Rang sechs und ist der beste Aufsteiger seit der Saison 2014/15. Im Interview mit 90minuten spricht Sollbauer nun über die Entwicklung, Trainer Senft, Ex-Klub Rapid und seine persönliche Zukunft.

90minuten: Mit 26 Punkten aus 17 Runden ist die SV Ried der beste Aufsteiger seit der Saison 2014/15, damals holte der SCR Altach 27 Punkte aus ebenso vielen Spielen. Habt ihr erwartet, dass ihr direkt so konkurrenzfähig sein werdet?

Michael Sollbauer: Rückblickend hätte man sicher nicht erwartet, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits so konkurrenzfähig sind. Wir waren aber dennoch der Meinung, dass wir auch eine Liga höher unser Spiel durchziehen können. Im Herbst gab es schon noch das ein oder andere Spiel, in dem wir uns anpassen mussten. Hinten raus war das Level dann schon gut. Der Weg stimmt also, trotzdem wissen wir aber auch, wo wir herkommen.

90minuten: Du selbst bist in allen Spielen in der Startelf gestanden, wie zufrieden bist du persönlich mit deiner Saison?

Sollbauer: Mit den ersten Spielen war ich persönlich noch nicht so zufrieden. Nach dem ersten Block war es dann schon so, wie ich es mir vorstelle. Da geht es nicht nur um die Leistung auf dem Platz, sondern auch was das Führen der Mannschaft anbelangt. Wir haben da zwei, drei Spieler, die ein bisschen ein Auge draufhaben und die Mannschaft in gewissen Situationen unterstützen. Egal ob es jetzt gut oder schlecht läuft. Im Herbst waren schon richtig gute Sachen dabei und daran gilt es jetzt im neuen Jahr anzuschließen.