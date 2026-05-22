Silberberger: "Haben im Training fliegende Menschen gesehen"

90minuten: Wie kann es so weit kommen? Auch in der Qualigruppe wird Fußball gespielt, die Gegner kennt man grundsätzlich auch.

Silberberger: Es wird Fußball gespielt, es gibt aber Unterschiede zwischen dem Grunddurchgang und der Qualigruppe. Man muss erst einmal zwei, drei Zweikämpfe auf Messers Schneide gewinnen, bevor man überhaupt richtig ins Spielen kommt. Das war nicht der Fall, als ich hergekommen bin. Man hat versucht, vieles spielerisch zu lösen, was nicht funktioniert hat. Dann steckt man in einer Spirale, die in der kurzen Zeit sehr gefährlich ist. Außerdem kommt die große Angst vor dem Verlieren dazu. Man war sich dieser Lage einfach nicht bewusst, dass es wirklich schnell nach unten gehen kann.

90minuten: Dabei bekommt man den Spiegel ja von Woche zu Woche von Medien und Fans vorgehalten…

Silberberger: Absolut. Wir hatten trotzdem eine Vielzahl von Spielern im Kader, die intuitiv eigentlich Fußball spielen wollen und nicht unbedingt kämpfen. Sie haben diese Situation zum ersten Mal erlebt. Wir haben einige Dinge verändert, dann ist es besser gegangen. Es hat aber sehr, sehr viel Trainingsarbeit gebraucht. Dann haben wir natürlich auch das notwendige Glück gegen den GAK gebraucht, eigentlich waren wir ja schon erledigt.

90minuten: Auch für Sie war es eine neue Situation - Ihr erster Einsatz als Feuerwehrmann. Ich nehme an, es ist eine andere Herausforderung, als eine Mannschaft ab Saisonbeginn zu betreuen?

Silberberger: Das würde ich zu hundert Prozent unterschreiben. Zum Saisonstart weiß man, dass man über 32 Spiele auf eine Mannschaft einwirken kann. Es gibt deutlich mehr Gelegenheiten, neue Ideen zu implementieren. Wir haben beim WAC zu Beginn auch radikal umgestellt, das muss dann aber auch in sieben Spielen greifen. In den ersten Runden hat das eh noch nicht so gut funktioniert.