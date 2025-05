Schiedsrichter-Kritik: So reagiert Bundesliga-Chef Ebenbauer

90minuten: Die Schiedsrichter haben sich jüngst mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt – auch mit Kritik an der Liga. Wie bewerten Sie diesen doch eher ungewöhnlichen Schritt?

Ebenbauer: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man immer zuerst intern sprechen sollte, bevor man nach außen geht. Nichtsdestotrotz sind wir ja ständig im Austausch mit den Schiedsrichtern. Mit "wir" meine ich auch den von den Schiedsrichtern angesprochenen Senat 1 oder natürlich auch direkt mit den Klubs.

90minuten: Was können sie als Bundesliga machen, damit die Schiedsrichter nicht jede Woche Dauerthema sind?

Ebenbauer: Wie überall ist auch hier der Dialog ganz wichtig. In jeder Form. Den führen wir auch und wir sind auch schon an den Terminvereinbarungen, damit wir uns nach Meisterschaftsende wieder zusammensetzen und über die einzelnen Themen sprechen. Man muss festhalten, dass alles, was über die normale emotionale Kritik im Stadion hinausgegangen ist, klar zu verurteilen ist. Das darf nicht sein und da muss man die Schiedsrichter schützen, denn sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Wir müssen in diesem Zusammenhang das Standing der Schiedsrichter verbessern, nicht zuletzt, um mehr junge Menschen dafür zu begeistern, Schiedsrichter zu werden. Wenn sich mehr Leute für diesen Job interessieren, wird man schlussendlich auch mehr Qualität in der Spitze haben.

90minuten: Um was geht es da konkret?

Ebenbauer: Für mich ist es ganz wesentlich, dass wir versuchen, die Schiedsrichter insofern in der Außenwirkung oder im Außenbild zu stärken, dass auch mehr Leute die Wichtigkeit und Wesentlichkeit dieser Tätigkeit bzw. dieses Berufs vor Augen haben. Dass natürlich auch Fehler passieren, und das haben die Schiedsrichter ja auch zugegeben, ist normal. Die macht niemand absichtlich. In einer entscheidenden Phase der Meisterschaft stehen die Entscheidungen halt natürlich besonders im Fokus.