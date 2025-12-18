90minuten: Was zeichnet Ralf Rangnick als Trainer aus?

Seiwald: Ralf ist ein Trainer, der einen klaren und strukturierten Plan verfolgt. Und den will er auch durchziehen, egal was andere denken. Er ist einfach sehr klar in seiner Idee und das sieht man auch auf dem Platz, wie wir agieren. Gemeinsam, geschlossen und mit einer klaren Spielidee. Das zeichnet uns aus.

90minuten: Österreich ist zum ersten Mal seit 1998 wieder bei einer WM dabei. Da warst du selbst noch nicht einmal auf der Welt. Wie stolz bist du, dass die Qualifikation funktioniert hat und wie groß ist auch die Vorfreude bei dir?

Seiwald: Schon nach der Auslosung für die WM-Quali hat es überall geheißen, dass wir uns qualifizieren müssen bei der Gruppe. Wir sind trotzdem sehr stolz, dass wir es am Ende auch geschafft haben. Weil es nicht leicht war, die Gegner waren stark und trotzdem haben wir uns durchgesetzt. Die Erleichterung in Wien gegen Bosnien war riesig. Ein Gefühl von Stolz, dass wir es nach so langer Zeit endlich geschafft haben. Und trotzdem war es nur der Anfang, im Sommer wartet dann die WM und da rechnen wir uns auf jeden Fall was aus.

90minuten: Mit Argentinien wartet der amtierende Weltmeister. Ich nehme mal an, für dich und viele andere ein absolutes Traumlos gegen Lionel Messi zu spielen, oder?

Seiwald: Es war für viele ein absoluter Traum, Argentinien aus Topf eins zu bekommen und am Ende ist es auch so gekommen. Ich war unfassbar happy nach der Auslosung.

90minuten: Ansonsten geht es noch gegen Algerien und Jordanien. Wie schätzt du die Gruppe ein und was ist für euch bei der WM möglich?

Seiwald: Es ist es eine schwere Gruppe, vor allem weil Argentinien ein richtiges Brett ist. Aber auch Algerien und Jordanien sind nicht zu unterschätzen. Trotzdem wollen wir in dieser Gruppe weiterkommen. Bei solchen Turnieren kann immer alles passieren. Wir sind auf jeden Fall gewarnt, wir haben aber bei der EM gezeigt, dass wir auch eine Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden gewinnen können. Aber es ist natürlich unser klares Ziel, diese Gruppe zu überstehen. Was danach kommt, ist sowieso offen, aber so weit wollen wir jetzt mal nicht denken.

90minuten: Nächste Woche ist Weihnachten, hast du einen sportlichen Wunsch ans Christkind für 2026?

Seiwald: Ich wünsche mir, dass es mit Leipzig so erfolgreich weitergeht, wir die Intensität aufrechterhalten und den Spaß so weiterführen. Mit Österreich möchte ich bei der WM so erfolgreich wie möglich sein. Und dann natürlich verletzungsfrei und gesund bleiben. Das ist mal sportlich das Wichtigste.