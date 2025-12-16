Legionärs-Check: Auch vor Weihnachten wird fleißig gescort

Was aufgefallen ist:

Mit einer Maßflanke brachte Christopher Trimmel Union Berlin im Heimspiel gegen ein formstarkes RB Leipzig auf die Siegerstraße. Der Routinier wurde in der 59. Minute eingewechselt und bereitete vier Minuten später den 2:1-Führungstreffer vor. Am Ende gewann Union mit 3:1.

Eine Torvorlage nach Einwechslung gelang auch Alexander Prass beim deutlichen 4:1-Heimsieg der TSG Hoffenheim gegen den HSV. Der ÖFB-Teamspieler legte fünf Minuten nach seiner Hereinnahme das 4:0 von Ex-Austrianer Fisnik Asllani vor.

Einen erfolgreichen Nachmittag konnten auch Nikolas Veratschnig und Mainz 05 verbuchen. Der Außenverteidiger ersetzte den verletzten Phillipp Mwene links hinten, feierte damit seinen zweiten Startelf-Einsatz der Saison und trug maßgeblich zum 2:2 von Mainz bei den Bayern bei.

Überhaupt nicht gut lief es für die Österreicher bei Werder Bremen. Die Steffen-Elf kassierte zuhause gegen den VfB Stuttgart eine deutliche 0:4-Niederlage. Zudem musste Marco Friedl in Minute 57 mit einer Schulterverletzung vom Feld.

"On fire" ist zurzeit RC Lens in der französischen Ligue 1. Ex-Salzburger Samson Baidoo zeigte beim 2:0 gegen OGC Nizza erneut eine starke Leistung und half so mit, die Tabellenführung zu verteidigen.

Für einen anderen Innenverteidiger lief das Wochenende ebenfalls gut. Christoph Klarer traf beim 1:1 von Birmingham City gegen Charlton zur Führung und erzielte damit Saisontor Nummer zwei.

In Topform befindet sich auch Luka Reischl. Der Stürmer erzielte beim 4:3-Auswärtssieg von ADO bei TOP Oss einen Doppelpack und machte damit seine Saisontore Nummer sieben und acht.



Auch Felix Strauss trug sich bei Jahn Regensburg in die Torschützenliste ein. Der Innenverteidiger erzielte beim 3:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim das 2:0.



Wie schon in der Vorwoche bewies Stefan Feiertag seine Qualitäten als Joker. Der Stürmer erzielte beim 2:0-Sieg von Wieczysta bei Pogon Sliedece den Endstand in Minute 81.



Mit einer Torvorlage konnte Peter Michorl beim 2:0-Heimsieg von Atromitos gegen PAOK glänzen. Der Mittelfeldspieler bereitete den Führungstreffer in der 17. Minute vor.



Ein Assist gelang auch Andreas Gruber beim 1:0-Auswärtserfolg von DAC 1904 gegen Podbrezova.



Innenverteidiger Kevin Wimmer konnte beim 3:2-Heimsieg von Slovan gegen Zilina ebenfalls einen Assist beisteuern.



Als Torschütze war Stefan Savic beim 3:0-Heimsieg von Borac gegen Rudar Prijedor erfolgreich. Der Offensivspieler erzielte den Endstand.



Thailand-Legionär Robert Zulj lieferte für Buriram United den Assist zum 1:0-Siegtreffer gegen Port FC.