90minuten: Ihr habt damals die besten Mannschaften der Welt nicht nur gefordert, sondern habt mit ihnen mithalten können. Ich weiß, du verfolgst Salzburg weiterhin. Macht es dich ein wenig traurig zu sehen, welch große Probleme der Klub aktuell gegen Gegner wie die WSG Tirol oder Altach hat?

Adamu: Natürlich supporte ich Salzburg weiterhin von hier aus. Das ist Fußball, jeder gibt Gas und will Salzburg schlagen. Es sind viele Junge dort, die müssen aus dieser Phase lernen. In der Liga kann alles passieren.

90minuten: Glaubst du, dass Salzburg in der Zeit, in der du dort warst, einfach überperformt hat? Oder denkst du, es ist möglich, wieder zu einem Verein zu werden, der in der Champions League nicht nur dabei ist, sondern dort auch mitspielen kann?

Adamu: Ich glaube, dass die Zeit wieder kommen wird, dass Salzburg in der Champions League dabei ist und mit Top-Mannschaften mithalten kann. Aber das geht nur Step by Step. Es hat viele Abgänge gegeben, Christoph Freund ist auch weg. Ich denke schon, dass sie wieder dort hinkommen, weil Salzburg als Ganzes ein richtig talentierter Klub ist.

90minuten: Kommen wir zu deiner aktuellen Situation. Du bist richtig gut in den Herbst gestartet, hast unter anderem ein wichtiges Tor gegen Bologna erzielt und warst für mehrere Wochen gesetzt. Nun wartest du seit drei Runden auf einen Bundesliga-Einsatz. Wie lautet die Begründung des Trainers dafür?

Adamu: Ich habe ein paar Gespräche mit ihm geführt. Wir haben ausgemacht, dass ich einfach dranbleiben und im Training Gas geben soll. Ich werde das liefern, was ich kann, und der Mannschaft zeigen, dass ich eine große Unterstützung sein kann. Der Trainer entscheidet, wer startet oder nicht.

90minuten: Man sagt immer, Stürmer werden an Toren gemessen. Aber ist das gerade in eurem Fall nicht ein wenig unfair? In Freiburg habt ihr als Stürmer eine sehr wichtige Rolle im Pressing und als Zuarbeiter und kommt deshalb zu weniger Abschlussgelegenheiten, als es vielleicht die Angreifer anderer Teams tun.

Adamu: Es ist schon so, dass wir auch viel zurückarbeiten. Ich bin ein Spieler, der natürlich vorne gefährlich sein kann, aber auch sehr viel hinten mithilft. Dann fehlt man natürlich ein Stück weit vorne, aber ich arbeite hart daran, dass ich in beiden Bereichen meine Stärken habe.

90minuten: Trotzdem, dich als geborenen Goalgetter ärgert es schon, dass die Tore zurzeit fehlen.

Adamu: Ja, auf jeden Fall! Mein Ziel ist, Tore zu schießen und vorzulegen und die Mannschaft so zu unterstützen. Das ist ja meine Position.