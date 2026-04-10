USV Neulengbach: Die Chance lebt, die Zeit drängt

Der Schock im heimischen Frauenfußball war groß, als es vor etwas mehr als einer Woche hieß: Der USV Neulengbach stellt einen Insolvenzantrag, womit das Frauenfußball-Projekt in seiner bisherigen Form als gescheitert gilt (hier nachlesen >>>).

Schließlich ist der Klub nicht nur einer aus der Frauen-Bundesliga, sondern mit zwölf Meistertiteln und zehn Cupsiegen über Jahre hinweg das erfolgreichste Frauenteam des Landes.

Zwar konnten die Resultate in der jüngeren Vergangenheit bereits nicht mehr mit der "goldenen Vergangenheit" mithalten, doch wie prekär die Lage tatsächlich ist, war so nicht unbedingt abzusehen.

90minuten beleuchtet die Historie des USV Neulengbach und hat sich außerdem bei Maria Wolf, der sportlichen Leiterin bei den Frauen, zum Status quo erkundigt.

Neulengbach als Aushängeschild des rot-weiß-roten Frauenfußballs

Von den frühen 00er-Jahren bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts war der niederösterreichische Klub jedenfalls der erfolgreichste im heimischen Frauenfußball. Klubobmann Bruno Mangl, der bereits im Jahr 2017 verstorben ist, galt als eine der tragenden Figuren dieser Erfolgsgeschichte.

Von 2003 bis 2014 feierten die Niederösterreicherinnen zwölfmal in Folge den Meistertitel, von 2003 bis 2012 zudem zehnmal hintereinander den Triumph im Cup. 2013/14 stand man sogar sensationell im Viertelfinale der UEFA Women’s Champions League - eine Leistung, die bis heute kein anderer österreichischer Klub wiederholen konnte.