"Weißt eh, Montagvormittag", entschuldigt sich Andreas Schicker für die leichte Verspätung, mit der das Interview beginnt. Wie schon zu seiner Zeit bei Sturm, merkt man dem 40-jährigen Obersteirer aber Stress oder Zeitdruck kaum einmal an. Auch wenn der nächste Termin wohl schon um die Ecke gewartet hat, blieb genug Zeit für ein ausführliches Gespräch.
Dieses spannte den Bogen von den Entwicklungen in Hoffenheim in diesem Kalenderjahr, über die aktuelle Rolle des TSG-Mäzens Dietmar Hopp, bis hin zum anstehenden Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub in der Europa League am Donnerstag (Do., ab 21 Uhr im LIVE-Ticker). "Es war wohl Fußballschicksal", nennt der sportliche Leiter des derzeit Elften der deutschen Bundesliga diese Auslosung.
Ein ganz besonderes Spiel
Schicker erklärt seine Transferstrategie, die - wie von ihm einkalkuliert - mit ein Grund für den holprigen Saisonstart der Hoffenheimer ist, wie wichtig es sei, dass alle im Verein über diese Strategie Bescheid wissen und er beschreibt, welches Spiel er gegen Sturm erwartet. "Aufpassen müssen wir auf jeden Fall", sagt der seit kurzem zweifache Familienvater dazu unter anderem.
Auch wegen der großen Zahl an Sturmfans, die die Reise ins Kraichgau antreten werden, würde dieses Spiel ein ganz besonderes werden. Der Kontakt nach Graz ist über die Jahre zwar weniger geworden, ganz abgerissen sei er aber nie, berichtet "der Andi", wie ihn auch in Deutschland alle nennen. Wir blicken in diesem Gespräch auch noch einmal zurück auf seine Zeit an der Mur, welchen Blick er auf den aktuellen SK Sturm hat, wohin die Reise im Fußball derzeit allgemein geht und was die Zukunft für ihn selbst bringen könnte.
90minuten: Wir haben uns im Mai 2026 das letzte Mal länger unterhalten. Damals waren in Hoffenheim unruhige Zeiten mit viel Fluktuation im Staff und Turbulenzen mit dem eingetragenen Verein. Inzwischen gibt es einen neuen Vorsitzenden im Verein und eine doppelt besetzte Geschäftsführung. Ist Ruhe eingekehrt im Kraichgau?
Andreas Schicker: Es ist definitiv Ruhe eingekehrt. Mit Daniel Förderer ist seit einigen Monaten ein kaufmännischer Geschäftsführer im Amt und auch die Entwicklung im Verein ist mit dem aktuell tätigen Dreier-Vorstand für mich sehr positiv zu bewerten. Zusammen mit Dietmar Hopp ist das eine sehr gute Konstellation.
90minuten: Wie ist derzeit die Rolle von Dietmar Hopp zu verstehen? Öffentlich tritt er kaum noch in Erscheinung, wie präsent ist er intern noch?
Schicker: Hoffenheim spielt in der 19. Saison Bundesliga, es gibt nur wenige Mannschaften, die gleich lange ganz oben waren. Den Menschen muss bewusst sein, dass ihnen Dietmar das geschenkt hat. Ohne ihn gäbe es alles in der Form nicht. Mein Austausch mit ihm ist sehr gut. Wir telefonieren regelmäßig und ich bin persönlich fast einmal in der Woche bei ihm. Ich habe für ihn und für das, was er hier geschaffen hat – auch abseits des Fußballs – den allergrößten Respekt.
90minuten: Schon seit der Zeit beim SK Sturm sagt man über Sie, dass Sie ein sehr verbindender Mensch sind, der die Leute zusammenbringt. War das in der schwierigen Anfangsphase bei der TSG damals Ihr wichtigster Skill?
Schicker: Ich glaube, es ist eine wesentliche Eigenschaft. Mir ist es in Graz schon gut gelungen, alle Teile des Vereins gut zu verbinden. Ich habe, zum Beispiel, immer wert darauf gelegt, den Vorstand für einen Tag im Trainingslager zu haben, damit sie sehen, was wir tun und nahe an der Mannschaft sind. Bei der TSG war es am Anfang ein bisschen schwieriger, aber im Laufe der Zeit ist es mir auch hier gelungen, alle Ebenen – eingetragener Verein, Profibetrieb und Dietmar Hopp – zusammenzubringen. Das ist insbesondere dann relevant, wenn es sportlich einmal nicht ganz rund läuft. Ruhe und gute Kommunikation sind in so einer Phase das Wichtigste.
Nach den ersten Monaten war mir aber klar: Christian Ilzer mit seiner Art und Weise wie er Fußball sieht, zusammen mit dem, was der Verein braucht, passen perfekt zusammen.
90minuten: Wie entscheidend war es für Sie rückblickend, mit Christian Ilzer samt Trainerteam und Paul Pajduch Ihre engsten Mitarbeiter aus Graz bald alle wieder in Hoffenheim beisammenzuhaben?
Schicker: Es war wichtig. Aber es war auch nicht so, dass ich im Herbst 2024 aus Graz mit dem Wissen weggegangen bin, es würde so passieren. Ich musste mir zuerst ein Bild machen. Nach den ersten Monaten war mir aber klar: Christian Ilzer mit seiner Art und Weise wie er Fußball sieht, zusammen mit dem, was der Verein braucht, passen perfekt zusammen. Am Ende waren es harte erste Monate, aber die absolut richtige Entscheidung.
90minuten: In der laufenden Saison läuft es für Ihre Mannschaft eher durchwachsen. Die TSG steht bei vier Siegen und sechs Niederlagen. Wie bewerten Sie die bisherige Spielzeit?
Schicker: Ich finde, die Leistungen sind besser als die Ergebnisse. Viele Statistiken weisen uns besser aus, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Wir hatten Spiele, in denen wir klar stärker waren, es aber nicht in Ergebnisse ummünzen konnten. In der xG-Tabelle sind wir Sechster. Aber es ist wichtig, weiterzuarbeiten und sich nicht darauf zu verlassen, dass die Ergebnisse schon kommen werden. Das tun wir und eines möchte ich noch ergänzen: Unsere Strategie im Sommer war es, ganz bewusst nicht auf routinierte Spieler zu setzen, die in der Saison vielleicht schon den einen oder anderen Punkt mehr gebracht hätten. Wir haben durch die Bank in junge Spieler investiert. Unsere sechs Neuzugänge haben ein Durchschnittsalter von 20,4 Jahren. Es war uns bewusst, dass damit die eine oder andere Leistungsschwankung einhergeht. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation: Wenn das im Verein alle wissen, stehen auch alle dahinter.
90minuten: Das bedeutet, die Vereinsstrategie heißt dezidiert: Entwicklung von Potenzialspielern?
Schicker: Genau. Der Plan ist ganz klar, neben den Routiniers wie Oliver Baumann, Vladimir Coufal oder Andrej Kramaric, Spieler zu entwickeln, die dann den nächsten Schritt gehen. So kann Hoffenheim funktionieren. Und wir haben sehr viele Jungs, die enormes Potenzial mitbringen. Sowohl Zukäufe als auch Spieler aus der Akademie. Und wie gesagt. Hätten wir im Sommer stattdessen zwei 28-Jährige geholt und nur vier ganz junge Leute, wäre sicher der eine oder andere Punkt mehr da. Das heißt nicht, dass es die jungen Neuzugänge schlecht machen. Aber um Ergebnisse zu bekommen, braucht es eine gewisse Abgezocktheit. Und die kommt erst mit den Spielen. Ich bin überzeugt: Der Weg stimmt, unabhängig davon, auf welchem Tabellenplatz wir nach zehn Spielen stehen.
90minuten: Die Ergebnisse in der Europa League waren bislang auch durchwachsen. Die TSG steht wie Sturm bei vier Punkten. Welchen Stellenwert hat der europäische Bewerb für euch?
Schicker: Es ist für uns etwas Besonderes, dabei sein zu können. Sich über eine Top 5-Liga dafür zu qualifizieren, bedeutet eine sehr gute Saison gespielt zu haben. Und wir wollen unbedingt diese Zusatzspiele über den Jänner hinaus erreichen. Der Start war mit einer unnötigen Niederlage gegen Kreta nicht gut. Die Entwicklung stimmt aber, die Spiele danach waren besser, mit zum Teil unglücklichen Verläufen. Aber mir ist schon klar, der Punkteschnitt muss in den verbleibenden Spielen höher werden, sonst wird es mit der K.O.-Phase eng.
Als Sturm sich über die Qualifikation gegen Hearts of Midlothian in den Bewerb gespielt hat, habe ich es irgendwie schon gespürt.
90minuten: Und jetzt kommt es in dieser Europa League zur Begegnung mit dem SK Sturm. Wie sehen Sie den Umstand, dass es zu diesem Spiel kommt? Ist das Schicksal, hat es einfach sein müssen?
Schicker: Wahrscheinlich musste es sein. Als Sturm sich über die Qualifikation gegen Hearts of Midlothian in den Bewerb gespielt hat, habe ich es irgendwie schon gespürt. Ich habe mich sehr gefreut, als es dann tatsächlich so gekommen ist. Es ist einfach etwas Besonderes, den Gegner zu ziehen, wo du davor so viele schöne Momente erlebt hast. Am Ende war es wohl tatsächlich Fußballschicksal.
90minuten: Wer in der Begegnung Favorit sein wird, ist einfach zu beantworten. Was erwarten Sie sich von diesem Spiel in sportlicher Hinsicht?
Schicker: Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir sehr dominant und auch mit viel Ballbesitz spielen können. Gegen Sturm werden wir auch viel den Ball haben und ich hoffe, wir können das Spiel in unsere Richtung ziehen und die Dominanz in Tore umwandeln. Aber Sturm hat speziell gegen stärkere Mannschaften als Underdog gute Spiele gezeigt. Da haben sie kompakt verteidigt, im Umschalten sind sie eine gefährliche Mannschaft und haben mit Oumar Diakite einen formstarken Spieler am Platz. Aufpassen müssen wir definitiv.
90minuten: Zu diesem Spiel werden sehr viele Leute aus Graz anreisen. Von 6.000 bis 8.000 Sturmfans ist die Rede. Spielt das für die Partie eine Rolle, macht es das Spiel für Sie noch besonderer?
Schicker: Ja, natürlich. Es unterstreicht, welche Kraft und welche Wucht Sturm Graz hat. Der Weg ist kein Katzensprung, den kenne ich von meinen Fahrten in die Heimat nur zu gut. Es ist schon unglaublich, wenn ein österreichischer Verein so viele tausend Fans mitbringt, obwohl 700 Kilometer dazwischen liegen. Und es zeigt einfach, bei welch großartigem Klub ich vorher gearbeitet habe. Die Konstellation, dass der eine oder andere frühere Kollege bei uns zu Gast sein wird, macht alles freilich noch einmal spezieller.
90minuten: Sie sprechen die ehemaligen Kollegen an. Wie offen sind die Kanäle noch nach Graz, wie intensiv stehen Sie noch mit Leuten von Sturm in Kontakt?
Schicker: Es gibt immer wieder Austausch, es ist aber im Laufe der Zeit etwas weniger geworden. Der Kontakt mit Teammanager Martin Ehrenreich zum Beispiel ist nie abgerissen, aber auch mit Präsident Christian Jauk rede ich immer wieder allgemein über Fußballthemen.
Vor zehn Jahren gab es nur Klopp oder Guardiola und dazwischen nichts. Aktuell rückt alles wieder ein bisschen mehr zusammen.
90minuten: Wenn Sie sich die aktuelle Sturm-Mannschaft anschauen, ist der Erfolg nicht mehr in dem Ausmaß gegeben, wie zu der Zeit, als Sie den Klub verlassen haben. Was fehlt Sturm im Moment zur alten Stärke?
Schicker: Vorweg möchte ich festhalten: Die letzten fünf oder sechs Jahre waren für Sturm außergewöhnlich gut. Vier Titel, jedes Jahr in einem internationalen Bewerb vertreten und wie stabil der Verein heute dasteht, das ist nicht selbstverständlich. Ohne die große Zeit unter Ivica Osim kleinreden zu wollen, vor der ich heute noch den Hut ziehe, glaube ich trotzdem, dass wir in diesen Jahren auf einem ähnlichen Niveau waren und vielleicht nachhaltig noch etwas mehr hinterlassen haben. Dass eine Phase wie gerade jetzt bei Sturm irgendwann dabei ist, gehört einfach dazu. Trotzdem glaube ich noch immer, dass ein Weg gefunden wurde, mit dem sich viele identifizieren können.
90minuten: Ist es so einfach? Man könnte die Geschichte auch so erzählen: Seit Andreas Schicker und Christian Ilzer den Verein verlassen haben, ist es sportlich kontinuierlich bergab gegangen. Sie sprechen oft von dem Fundament, das Sie in Graz hinterlassen haben, auf dem der Klub aufbauen kann. Ist es aber in Wirklichkeit nicht trotz allem so, dass sehr viel von den gerade handelnden Personen abhängt?
Schicker: Natürlich auch. Ich sehe es aber nicht so düster. Sturm ist nach uns noch einmal Meister geworden und hat gegen Bodö/Glimt die Champions League-Qualifikation nicht geschafft. Ein Team, gegen das noch ganz andere schlecht ausgeschaut haben. Und letzte Saison als Vizemeister wieder die souveräne Qualifikation für die Europa League. Ich sehe keine schlimme Abwärtsspirale. Ja, die Personen haben sich geändert, es ist auch eine andere Mannschaft da, aus unserer Zeit gibt es nicht mehr sehr viele Spieler, aber der Weg ist aus meiner Sicht weiterhin richtig.
90minuten: Sie haben in einem Fernsehinterview ihre Lieblingself der bisherigen Managerkarriere genannt. Darunter war in der Verteidigung ein gewisser Gregory Wüthrich, zu Ihrer Zeit Abwehrchef bei Sturm. Sind es nicht auch solche Typen, spielerisch und menschlich, die dem aktuellen Sturmkader ein wenig fehlen?
Schicker: Gregy war schon jemand, der den Laden hinten zusammengehalten hat und er war zudem ein überragender Typ. Er und damals auch Jon Gorenc Stankovic waren zwei Spieler, die wir ablösefrei bekommen haben und die absolute Glücksgriffe waren. So ein Match, das so gut passt, gibt es selten – das wusste ich damals 2020 auch noch nicht. Aber ich sehe schon im aktuellen Kader noch Typen. Jon und Kiteishvili sind noch da und mit Albert Vallci und Jürgen Heil kamen zwei dazu, auf die die Beschreibung sicher auch passt. Aber ich muss dazu sagen: Aus der Ferne ist ein wirkliches Urteil, wie es intern läuft, natürlich schwer.
90minuten: Wir haben jetzt oft über den richtigen Weg gesprochen. Wie ging Ihr Weg mit Christian Ilzer nach Sturm weiter? Wie haben sich Ilzer und sein Fußball an der neuen Wirkungsstätte weiterentwickelt?
Schicker: Es hat im Vergleich zu damals zunächst einmal allgemeine Veränderungen im Fußball gegeben. Es ist die immer wieder stattfindende zyklische Entwicklung. Vor zehn Jahren gab es nur Klopp oder Guardiola und dazwischen nichts. Aktuell rückt alles wieder ein bisschen mehr zusammen. Zu Christian Ilzer: Grundsätzlich ist es ja so, dass der Fußball schnelllebig ist – und wir haben uns alle gerade im ersten schwierigen Jahr bei der TSG deutlich weiterentwickelt. In Hoffenheim, natürlich mit einer anderen Qualität an Spielern, ist es Chris gelungen, auch mit dem Ball mehr Lösungen anzubieten. Die Grundidee gilt aber nach wie vor: Wir wollen sehr vertikal und zielgerichtet Fußball spielen, daran hat sich nichts geändert. Genauso nicht am sehr aktiven Spiel gegen den Ball und dem hohen Pressing.
Gute Arbeit in Österreich, die über Jahre etwas aufbaut, funktioniert hinsichtlich der Methodik und der Herangehensweise auch in einer größeren Liga.
90minuten: Hängen die Lösungen mit dem Ball und die Entwicklung in diesem Bereich nur an der Qualität der Spieler? Geht nicht der Trend gerade ein bisschen in Richtung Ballbesitz, Positionsspiel sowie Lösungen im Eins gegen Eins und weg von dem, was man unter „Red-Bull-Schule“ subsummiert? Sogar Ralf Rangnick wurde zu den Spielen der Nationalmannschaft kritisiert und es gibt Stimmen, die diesen Fußball nicht mehr für zeitgemäß halten.
Schicker: Du brauchst von allem etwas. Es ist gesamtheitlicher geworden. Nur die Bälle nach vorne schießen, nachlaufen und versuchen im Pressing erfolgreich zu sein, funktioniert nicht mehr. Es braucht Lösungen mit dem Ball und aus meiner Sicht eben im besten Fall vertikale und zielgerichtete. Die Kritik an Rangnick kann ich nicht nachvollziehen, der war und ist ein Segen für den Fußball in Österreich und wie sein Team spielt, ist gut anzuschauen.
90minuten: Sie sind jetzt seit zweieinhalb Jahren in Deutschland, Ihr zweites Kind kam unlängst in Heidelberg zur Welt und die Familie lebt gemeinsam im Kraichgau. Der Vertrag bei der TSG wurde gerade verlängert und Sie wirken sehr zufrieden. Sind Sie gekommen, um zu bleiben?
Schicker: Ich fühle mich mit der Familie sehr wohl, die Strukturen in der Arbeit sind so, dass ich merke, ich kann den Verein nach vorne bringen und auch die menschliche Ebene passt. Das sind die Voraussetzungen für Arbeit, die Spaß macht. Ich habe bei Sturm immer gesagt, ich möchte irgendwann in die deutsche Bundesliga. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Trotzdem bin ich erst 40 Jahre alt und fühle mich noch sehr jung. Für den Moment bin ich sehr zufrieden, wie sich die Dinge langfristig entwickeln, wird sich zeigen.
90minuten: Ist das logische nächste Ziel ein Top-Klub in Deutschland?
Schicker: Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, das kommt dann ohnehin von selbst. Mit diesem Zugang bin ich immer gut gefahren. Was schön für mich zu sehen war: Gute Arbeit in Österreich, die über Jahre etwas aufbaut, funktioniert hinsichtlich der Methodik und der Herangehensweise auch in einer größeren Liga.
90minuten: Zum Abschluss, Sturm und Hoffenheim sind beide derzeit nicht in einem sportlichen Hoch. Wenn wir in die Zukunft schauen, zuerst für die TSG, wie sieht die Zielsetzung angesichts der derzeitigen Situation für die restliche Saison aus?
Schicker: Es sind erst zehn Runden gespielt, wir waren oft auf Augenhöhe, auch wenn wir verloren haben. Ich hoffe, wir kommen demnächst ins Punkten und am Ende wäre ein einstelliger Tabellenplatz schön. Wenn es weniger wird und der Weg weiterhin stimmt, ist es auch keine Tragödie. International wollen wir in die Top 24 der Europa League kommen.
90minuten: Weil Sie bei Sturm nicht mehr für die Zielformulierung zuständig sind, frage ich anders. Was wünschen Sie Sturm für die weitere Saison?
Schicker: Ich wünsche Sturm, dass sie den Weg, der in den letzten Jahren eingeschlagen wurde, mit einem guten Gefühl fortsetzen können. Und ich hoffe, die Leute gehen auch weiter mit und es wird nicht in der Sekunde alles in Frage gestellt, wenn einmal nur ein Vierter Platz herausschaut.