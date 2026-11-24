90minuten: Wir haben uns im Mai 2026 das letzte Mal länger unterhalten. Damals waren in Hoffenheim unruhige Zeiten mit viel Fluktuation im Staff und Turbulenzen mit dem eingetragenen Verein. Inzwischen gibt es einen neuen Vorsitzenden im Verein und eine doppelt besetzte Geschäftsführung. Ist Ruhe eingekehrt im Kraichgau?

Andreas Schicker: Es ist definitiv Ruhe eingekehrt. Mit Daniel Förderer ist seit einigen Monaten ein kaufmännischer Geschäftsführer im Amt und auch die Entwicklung im Verein ist mit dem aktuell tätigen Dreier-Vorstand für mich sehr positiv zu bewerten. Zusammen mit Dietmar Hopp ist das eine sehr gute Konstellation.

90minuten: Wie ist derzeit die Rolle von Dietmar Hopp zu verstehen? Öffentlich tritt er kaum noch in Erscheinung, wie präsent ist er intern noch?

Schicker: Hoffenheim spielt in der 19. Saison Bundesliga, es gibt nur wenige Mannschaften, die gleich lange ganz oben waren. Den Menschen muss bewusst sein, dass ihnen Dietmar das geschenkt hat. Ohne ihn gäbe es alles in der Form nicht. Mein Austausch mit ihm ist sehr gut. Wir telefonieren regelmäßig und ich bin persönlich fast einmal in der Woche bei ihm. Ich habe für ihn und für das, was er hier geschaffen hat – auch abseits des Fußballs – den allergrößten Respekt.

90minuten: Schon seit der Zeit beim SK Sturm sagt man über Sie, dass Sie ein sehr verbindender Mensch sind, der die Leute zusammenbringt. War das in der schwierigen Anfangsphase bei der TSG damals Ihr wichtigster Skill?

Schicker: Ich glaube, es ist eine wesentliche Eigenschaft. Mir ist es in Graz schon gut gelungen, alle Teile des Vereins gut zu verbinden. Ich habe, zum Beispiel, immer wert darauf gelegt, den Vorstand für einen Tag im Trainingslager zu haben, damit sie sehen, was wir tun und nahe an der Mannschaft sind. Bei der TSG war es am Anfang ein bisschen schwieriger, aber im Laufe der Zeit ist es mir auch hier gelungen, alle Ebenen – eingetragener Verein, Profibetrieb und Dietmar Hopp – zusammenzubringen. Das ist insbesondere dann relevant, wenn es sportlich einmal nicht ganz rund läuft. Ruhe und gute Kommunikation sind in so einer Phase das Wichtigste.