90minuten: Dass du überhaupt so oft im Tor stehst, war ursprünglich gar nicht geplant. Wie geht es dir mit der neuen Rolle?

Helac: Wir haben zu Beginn klar kommuniziert, dass ich als Nummer zwei komme. Dass sich 'Khudy' verletzt hat, ist wirklich tragisch. Ich habe schon festgestellt, dass es ein großer Unterschied ist. Man steht wesentlich mehr im Fokus, dadurch steigt der Druck. Mir macht es aber trotzdem Spaß. Jeder Fußballer würde sich freuen, vor einer Heimkulisse wie in Liebenau zu spielen. Manchmal fühlt es sich auch nicht ganz real an. Im Training schaue ich hin und wieder auf das Wappen und denke mir: 'Bist du deppert. Du bist bei Sturm und jetzt sogar zeitweise die Nummer eins'. Es ist schon ein großes Privileg, das ich gerade leben darf.

90minuten: Mit Trainer Fabio Ingolitsch hast du schon in Altach zusammengearbeitet. Hat dich das Interesse von Sturm in dieser Phase deiner Karriere trotzdem überrascht?

Helac: Tatsächlich schon. Anfang des Jahres gab es den ersten Kontakt, da war ich wirklich perplex. In den ersten Gesprächen wurde mir dann aber klar, warum sie mich auf dem Radar haben. Mir war es immer wichtig, für einen geraden Weg zu stehen. Ich versuche, ehrlich und loyal zu sein. Auf dem Trainingsplatz bin ich hilfsbereit, arbeite akribisch und verbissen. Das dürfte - Gott sei Dank - bei Sturm durchgesickert sein. Über die Wochen und Monate gab es dann bis zur Sommer-Transferphase noch einige Deadlines abzuwarten. Gegen Ende der Saison durfte ich dann ja sogar noch in Graz spielen, das hat sich wie eine Bewährungsprobe angefühlt. So konnten mich auch andere Verantwortliche im Verein live sehen.

90minuten: Hast du trotzdem darüber nachgedacht, den Transfer nicht zu machen? Du hättest dich ja auch nach einer Chance auf mehr Spielzeit umschauen können.

Helac: Weil der Kontakt zu Sturm schon so früh da war, wollte ich es eigentlich unbedingt machen. Kurz vor Abschluss hätte sich dann sogar noch eine Option als Einser-Keeper in der 3. Liga in Deutschland ergeben. Mit Sturm war aber schon alles mündlich vereinbart, deswegen habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt. Ich habe schon erwähnt, dass mir Loyalität wichtig ist. Der Reiz, hier zu spielen, war sowieso größer. Ich spiele Fußball auch für das ganze Drumherum, die Euphorie, die vollen Stadien. Als wir in Lustenau aus dem Cup ausgeschieden sind, haben sehr viele Fans den weiten Weg auf sich genommen. Das ist schon sehr beeindruckend. Klar will ich auch spielen, aber der Verein hat es mir so angetan, dass ich es unbedingt machen wollte.

90minuten: Wenn man sich als Tormann länger mit der Rolle als Nummer zwei zufrieden gibt, kann das dazu führen, dass die eigene Karriere stagniert. Hast du Sorge, dauerhaft auf diese Rolle reduziert zu werden?

Helac: Ich weiß schon, dass ich oft in diese Zweier-Schublade gesteckt werde. Ich weiß auch, dass ich nicht mehr als Talent gesehen werde. Mir ist das egal. Ich gehe meinen Weg. Es gibt genug Beispiele dafür, was möglich ist, wenn man nicht aufgibt. Haris Tabakovic ist für mich eine große Inspiration, spontan fallen mir auch Jamie Vardy und Vozinha bei der WM ein. Für meine persönliche Entwicklung - als Spieler und Mensch - war der Schritt zu Sturm die richtige Entscheidung. Die internationalen Erfahrungen wird mir niemand nehmen können. Ich war in Bournemouth dabei. Ich war bei Fenerbahce dabei und habe die Kopfschmerzen erlebt, die man bekommt, weil es im Stadion so laut ist. Auch aus der jetzigen Situation nehme ich viel mit. Auf einmal spiele ich jeden dritten Tag und bin sechs Stunden im Trainingszentrum für Therapie, Sauna, Massage, Dehnen und so weiter.