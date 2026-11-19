Eine echte Nummer eins war Ammar Helac zuletzt im Frühjahr 2020 bei Blau-Weiß Linz.
Chancen auf Einsätze blieben in den Folgejahren bei der der Wiener Austria, Austria Lustenau, Altach und Hartberg rar gesät. Neun Bundesligaspiele standen vor dieser Saison im Lebenslauf.
Die schwere Verletzung von Daniil Khudyakov im Grazer Derby Mitte Oktober ist ein echter Wendepunkt in der Karriere des 28-Jährigen, den er so natürlich nie wollte. Zumindest bis zur Winterpause hütet Helac das Tor von Sturm Graz, sechs wichtige Spiele stehen bis dahin noch auf dem Plan.
Mit 90minuten hat Helac nach einigen trainingsfreien Tagen in der Länderspielpause über die spektakuläre 3:4-Niederlage gegen Red Bull Salzburg, seine Entwicklung und eine Karriere mit Höhen und Tiefen gesprochen.
90minuten: Ihr habt euch mit einer knappen Niederlage in die Länderspielpause verabschiedet, die Spieler in Graz hatten trotzdem ein paar Tage frei. Ist inzwischen alles verarbeitet?
Ammar Helac: Es hat schon ziemlich wehgetan. In Salzburg haben wir ein paar Wochen davor eine auf den Deckel gekriegt, obwohl es nicht notwendig war. Jetzt war es eine wilde Partie, eine Achterbahn zwischen Rückstand und Führung. Die freien Tage haben gut getan, weil auch die Zeit dazwischen sehr intensiv war.
90minuten: Aus deiner Sicht waren es bittere 90 Minuten. Vier Gegentore, gleichzeitig hattest du kaum Gelegenheit, dich mit Paraden auszuzeichnen. Sind solche Spiele für einen Tormann besonders schwierig aufzuarbeiten?
Helac: Man muss ehrlich sagen, dass die Aktionen ein sehr hohes Niveau hatten - vor allem das Tor von Haris Tabakovic. Leicht steckt man solche Spiele trotzdem nicht weg. Der Tormann-Wahnsinn in mir sagt, dass ich vielleicht doch den ein oder anderen Ball hätte halten können. Im Grunde kann ich mir aber nicht viel vorwerfen.
90minuten: Konnte Tormann-Trainer Stefan Loch bei der Einordnung helfen?
Helac: Stefan macht seinen Job schon sehr lange, mit ihm habe ich einen guten Ratgeber an meiner Seite. Es ist sicher eine seiner Stärken, dass er solche Spiele gut einschätzen kann. Ihm ist klar, in welchen Situationen es für einen Tormann etwas zu holen gibt und bei welchen Szenen man keine Energie in eine Detailanalyse investieren muss. Das Feedback hält er dann eigentlich relativ kurz. Wir setzen dort an, wo kleine Stellschrauben gedreht werden können.
90minuten: Mit einem kritischen Blick auf das Spiel könnte man sagen, dass du vor allem beim zweiten Gegentor energischer ins Eins-gegen-Eins hättest gehen können. Andererseits hätte J.P. Hödl die Situation auch fast noch alleine gelöst bekommen. Hätte es eine bessere Lösung gegeben?
Helac: Es ist ein schmaler Grat. Eigentlich sagt man: Wenn ein Mitspieler den Zweikampf noch führt, sollte man sich als Torhüter heraushalten. Wenn ich mich auch noch einmische, eröffne ich dem Stürmer sonst vielleicht eine ganz neue Lösung. Stefan sagt oft, dass Stürmer selbst schon genug Stress haben, wenn sie mit Tempo auf das Tor zulaufen. In der Situation mit J.P. war der Pass wirklich perfekt gespielt. Ich hätte den Ball vielleicht abfangen können, dann wären wir zu dritt zusammengekracht. Ich hätte auch ein bisschen tiefer stehen können, um abzuwarten, wer sich durchsetzt. Das Mittelding ist im Endeffekt die schlechteste Lösung, dann steht man in der toten Zone. So haben wir das besprochen. Natürlich spielt Routine auch eine Rolle. Wenn man 200 Bundesligaspiele hinter sich hat, geht man vielleicht anders damit um. Man darf aber auch nicht nur den Fehler suchen. Es war ein richtig gut gespielter Ball.
90minuten: Du spielst nicht nur mehr als in den letzten Jahren, sondern auch unter anderen Bedingungen. Spielt es sich als Tormann schwieriger, wenn man weniger zu tun hat? Salzburg hat auch nur fünf Schüsse auf das Tor gebracht.
Helac: Ich habe ja auch schon bei kleineren Vereinen gespielt. Da bekommt man wesentlich mehr aufs Tor und hat vor dem ersten Gegentor vielleicht schon fünf Paraden. Das wirkt dann nicht so schlimm. Bei Sturm ist die Erwartung, dass wir das Spiel gegen viele Gegner kontrollieren können. Wenn man für zehn Minuten alleine hinten steht und gar keinen Ball bekommt, dann aber im entscheidenden Moment da sein muss, bringt das auch Herausforderungen mit sich. Mir ist es persönlich aber lieber, wenn die Vorderleute mich gar nicht so oft brauchen.
Manchmal fühlt es sich nicht real an. Im Training schaue ich hin und wieder auf das Wappen und denke mir: 'Bist du deppert'
90minuten: Dass du überhaupt so oft im Tor stehst, war ursprünglich gar nicht geplant. Wie geht es dir mit der neuen Rolle?
Helac: Wir haben zu Beginn klar kommuniziert, dass ich als Nummer zwei komme. Dass sich 'Khudy' verletzt hat, ist wirklich tragisch. Ich habe schon festgestellt, dass es ein großer Unterschied ist. Man steht wesentlich mehr im Fokus, dadurch steigt der Druck. Mir macht es aber trotzdem Spaß. Jeder Fußballer würde sich freuen, vor einer Heimkulisse wie in Liebenau zu spielen. Manchmal fühlt es sich auch nicht ganz real an. Im Training schaue ich hin und wieder auf das Wappen und denke mir: 'Bist du deppert. Du bist bei Sturm und jetzt sogar zeitweise die Nummer eins'. Es ist schon ein großes Privileg, das ich gerade leben darf.
90minuten: Mit Trainer Fabio Ingolitsch hast du schon in Altach zusammengearbeitet. Hat dich das Interesse von Sturm in dieser Phase deiner Karriere trotzdem überrascht?
Helac: Tatsächlich schon. Anfang des Jahres gab es den ersten Kontakt, da war ich wirklich perplex. In den ersten Gesprächen wurde mir dann aber klar, warum sie mich auf dem Radar haben. Mir war es immer wichtig, für einen geraden Weg zu stehen. Ich versuche, ehrlich und loyal zu sein. Auf dem Trainingsplatz bin ich hilfsbereit, arbeite akribisch und verbissen. Das dürfte - Gott sei Dank - bei Sturm durchgesickert sein. Über die Wochen und Monate gab es dann bis zur Sommer-Transferphase noch einige Deadlines abzuwarten. Gegen Ende der Saison durfte ich dann ja sogar noch in Graz spielen, das hat sich wie eine Bewährungsprobe angefühlt. So konnten mich auch andere Verantwortliche im Verein live sehen.
90minuten: Hast du trotzdem darüber nachgedacht, den Transfer nicht zu machen? Du hättest dich ja auch nach einer Chance auf mehr Spielzeit umschauen können.
Helac: Weil der Kontakt zu Sturm schon so früh da war, wollte ich es eigentlich unbedingt machen. Kurz vor Abschluss hätte sich dann sogar noch eine Option als Einser-Keeper in der 3. Liga in Deutschland ergeben. Mit Sturm war aber schon alles mündlich vereinbart, deswegen habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt. Ich habe schon erwähnt, dass mir Loyalität wichtig ist. Der Reiz, hier zu spielen, war sowieso größer. Ich spiele Fußball auch für das ganze Drumherum, die Euphorie, die vollen Stadien. Als wir in Lustenau aus dem Cup ausgeschieden sind, haben sehr viele Fans den weiten Weg auf sich genommen. Das ist schon sehr beeindruckend. Klar will ich auch spielen, aber der Verein hat es mir so angetan, dass ich es unbedingt machen wollte.
90minuten: Wenn man sich als Tormann länger mit der Rolle als Nummer zwei zufrieden gibt, kann das dazu führen, dass die eigene Karriere stagniert. Hast du Sorge, dauerhaft auf diese Rolle reduziert zu werden?
Helac: Ich weiß schon, dass ich oft in diese Zweier-Schublade gesteckt werde. Ich weiß auch, dass ich nicht mehr als Talent gesehen werde. Mir ist das egal. Ich gehe meinen Weg. Es gibt genug Beispiele dafür, was möglich ist, wenn man nicht aufgibt. Haris Tabakovic ist für mich eine große Inspiration, spontan fallen mir auch Jamie Vardy und Vozinha bei der WM ein. Für meine persönliche Entwicklung - als Spieler und Mensch - war der Schritt zu Sturm die richtige Entscheidung. Die internationalen Erfahrungen wird mir niemand nehmen können. Ich war in Bournemouth dabei. Ich war bei Fenerbahce dabei und habe die Kopfschmerzen erlebt, die man bekommt, weil es im Stadion so laut ist. Auch aus der jetzigen Situation nehme ich viel mit. Auf einmal spiele ich jeden dritten Tag und bin sechs Stunden im Trainingszentrum für Therapie, Sauna, Massage, Dehnen und so weiter.
Meine Karriere geht zwar nicht steil, aber immerhin leicht bergauf. Über die Jahre habe ich gelernt, damit umzugehen.
90minuten: Als Tormann hast du möglicherweise ein paar Jahre mehr Zeit als ein Feldspieler. Kannst du deshalb deinen Karriereweg etwas geduldiger angehen?
Helac: Ich habe es ja probiert. Natürlich wäre ich gerne die fixe Nummer eins von Sturm Graz und will jedes Jahr Meister werden. Es zieht sich durch meine ganze Karriere, dass ich immer zweite oder dritte Wahl war. Ins LAZ bin ich als Nachzügler gekommen. Dann wurde ich in der Akademie nicht aufgenommen und habe mit 16 oder 17 Jahren Bezirksliga und OÖ-Liga gespielt. Ronny Brunmayr hat mich dann in die Akademie geholt, ich konnte mich zurückkämpfen. Nach der U18 gab es keine Möglichkeit für einen Wechsel zu einem Profiklub. Ich war wieder zurück in der vierten Liga. Bei der Austria hatte ich mit Patrick Pentz einen überragenden Tormann vor mir. Der Schritt nach Lustenau war einer zurück, Altach einer nach vorne. Auch Hartberg war eine gute Station, weil der Verein sportlich inzwischen sehr stabil ist. Jetzt habe ich wieder einmal einen großen Schritt geschafft. Meine Karriere geht zwar nicht steil, aber immerhin leicht bergauf. Über die Jahre habe ich gelernt, damit umzugehen.
90minuten: In dieser Saison ging es dann ungeplant doch ziemlich steil bergauf…
Helac: Die Verletzung von 'Khudy' war wirklich tragisch. Natürlich verleiten mich die vielen Einsätze seitdem ein bisschen dazu, euphorisch zu werden. Ich versuche aber, mich selbst zu bremsen und ruhig zu bleiben. In meinem Kopf hake ich Spiel für Spiel ab. Es ist alles Teil eines Entwicklungsprozesses. Am Ende der Karriere kann ich mir dann Gedanken darüber machen, ob ich damit zufrieden bin oder nicht. Auch die menschliche Seite ist mir wichtig. Wenn die Leute meinen Namen hören, sollen sie sich denken: 'Cooler Typ'. Ich will einfach alles probiert und gegeben haben.
90minuten: Auch die Rolle als Nummer zwei ist kein Selbstläufer. Vertrauen von Teamkollegen und Trainern muss man sich immer wieder erarbeiten. Wie viel Arbeit ist damit verbunden?
Helac: Einer meiner Tormanntrainer hat es mit Rucksäcken beschrieben. Es gibt den Einser-Rucksack, den Zweier-Rucksack und so weiter. Jeder ist auf seine Art und Weise schwer. Als Backup muss man im Training Gas geben und sich danach vielleicht noch einmal 30 Minuten ins Tor stellen und abschießen lassen, weil die Jungs ein paar Schüsse machen wollen. Am nächsten Tag müsste ich im Fall der Fälle trotzdem bereit sein, um einzuspringen. Die Verletzung von 'Khudy' habe ich in dem Moment zum Glück nicht so genau mitbekommen. Die Bilder habe ich dann erst im Nachhinein gesehen. Ich bin sofort in mich gegangen, um bereit zu sein. Die Mannschaft soll nicht das Gefühl haben, dass sie den Ball nicht zurückspielen kann, weil der nervöse Zweiergoalie hereinkommt.
Ramazan Özcan hat mich damals aus einem Loch gezogen. Ich wäre in die Regionalliga gewechselt und hatte meine Karriere schon fast abgeschrieben.
90minuten: Von welchem Trainer stammt der Rucksack-Gedanke?
Helac: Das war 'Rambo' Özcan in Altach. Er hat mich damals aus einem Loch gezogen. Nach dem Abstieg mit Lustenau wäre ich eigentlich in die Regionalliga gewechselt und hatte meine Karriere schon fast abgeschrieben. Er hat mich dann überredet, zu ihm zu kommen und noch einmal Vollgas zu geben. So hat alles wieder Fahrt aufgenommen.
90minuten: Wie geht es Daniil Khudyakov aktuell?
Helac: Gut! Er geht überragend mit einer schwierigen Situation um, ich finde das bemerkenswert. Er kommt ins Training, hat seinen eigenen Reha-Plan und trainiert, als wäre nie etwas passiert. Ich war noch nie in einer solchen Situation, kann mich aber gut in ihn hineinversetzen und ziehe den Hut. Wenn ich ihn irgendwie unterstützen kann, werde ich das tun. Innerhalb unseres Teams harmonieren wir Goalies sehr gut miteinander. Direkt nach dem Spiel gegen den GAK habe ich ihm geschrieben, einen Tag später habe ich ihn mit Stefan besucht. Umgekehrt hat er mir nach dem Sieg gegen Marseille direkt per WhatsApp gratuliert. Ein bisschen Konkurrenz gibt es immer, aber Menschlichkeit steht an allererster Stelle.
90minuten: In der Pressemitteilung des SK Sturm zu deinem Wechsel wurdest du als eine Art Anker beschrieben, um den herum junge Tormänner entwickelt werden sollen. Wie geht es dir mit dieser Rolle als Mentor?
Helac: Viel davon passiert unterbewusst. Andere Torhüter fahren die Ellenbogen vielleicht mehr aus und schauen vor allem auf sich selbst. Im Spitzensport ist das ja leider oft der Fall. Ich musste mir viel selbst aneignen und habe meine Erfahrungen schon immer gerne weitergegeben. Mir sind ein guter Umgang und Respekt sehr wichtig. Wenn ich sehe, dass ein junger Kollege Probleme hat, weil es draußen nass ist, sage ich: 'Schau, ich klatsche mir jedes Mal Vaseline an den Pfosten. Nimm eine Fingerspitze und du wirst sehen, wie der Ball pickt'. Ich versuche einfach, radikal positiv zu sein und mich auch an schwierigen Tagen zu überwinden, um ein gutes Vorbild zu sein. So etwas haben sie hier gesucht, glaube ich. Im Endeffekt profitiere ich ja auch davon, wenn die Jungs Gas geben. Dann stacheln wir uns gegenseitig an.
90minuten: Du hast schon einmal den Sprung zu einem größeren Verein versucht. 2020 hat dich die Wiener Austria von Blau-Weiß Linz gekauft. Wirklich nach Plan gelaufen ist deine Zeit dort aber nicht. Warum?
Helac: Damals war Peter Stöger Sportvorstand bei der Austria, Alex Bade war Sportkoordinator. Gemeinsam mit Franz Gruber, damals Tormanntrainer, haben sie in mir eine mögliche Nummer 1 gesehen. Das wurde mir auch so kommuniziert. Ich sollte mich in Ruhe entwickeln und Spielpraxis bei den Young Violets sammeln. Als Peter später als Cheftrainer und Alex als Tormanntrainer übernommen haben, wäre eigentlich alles auf Schiene gewesen, damit ich meine Chance wirklich bekomme. Dann gab es aber den nächsten Umbruch mit Jürgen Werner und Manuel Ortlechner, die sich für einen anderen Weg entschieden haben. Als junger Spieler ist es nicht leicht, wenn man gesagt bekommt, dass man nicht mehr gebraucht wird. Ich wollte es nicht gleich wahrhaben und eigentlich die Welt zerreißen, um doch noch irgendwie alle von mir zu überzeugen. Mittlerweile weiß ich, dass das in solchen Situationen nicht mehr geht. Auch das war ein Lernprozess. Den Schritt zur Austria bereue ich trotzdem nicht. Ich habe erlebt, wie ein großer Verein funktioniert und durfte unglaubliche Menschen kennenlernen.
90minuten: Ist es als Keeper schwieriger, Karriere-Entscheidungen richtig zu planen?
Helac: Bis auf den Urlaub plane ich in meinem Leben gar nichts mehr. Ich habe auch vor dem Wechsel zu Sturm beim besten Willen nicht erwartet, dass ich so schnell zum Spielen komme. Natürlich denkt man sich, dass sich vielleicht in einem Jahr eine Chance ergibt, wenn 'Khudy' eine gute Saison spielt und ich das Trainerteam überzeugen kann. Jetzt ist es sowieso ganz anders gekommen.
90minuten: Eine Frage zur Zukunft habe ich trotzdem noch. Hast du dir in den letzten Jahren Gedanken gemacht, wie es für dich nach der aktiven Karriere weitergehen soll?
Helac: Es ist so - ich habe mit sechs Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Wenn ich mit 35 oder 36 Jahren meine Karriere beenden sollte, werde ich drei Jahrzehnte nur Fußball im Kopf gehabt haben. Ich habe zwar die HTL für Hochbau absolviert und bin Bauingenieur, will aber eigentlich nicht mehr weg vom Fußball. Auch wenn meine Mama daheim schon ein bisschen sauer ist, wenn ich mit dem Papa oder meinem Schwiegervater über nichts anderes rede. Was genau ich später mache, weiß ich noch nicht. Es gibt eine Tendenz in Richtung Tormanntrainer, weil ich glaube, dass mir das liegt. Jetzt liegt der Fokus aber auf den nächsten herausfordernden Wochen, damit wir oben dranbleiben und international weiterkommen. Was danach, im Sommer oder noch später passiert, ist mir gerade völlig egal.
90minuten: Vielen Dank für das Gespräch!