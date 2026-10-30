Romeo Vucic: "Ich stehe dem Verein in der Schuld"

Am 31. Juli stand Romeo Vucic für seinen neuen Verein Blau-Weiß Linz zum ersten Mal über 90 Pflichtspielminuten auf dem Platz. Für den Stürmer war es die erste volle Partie seit über 670 Tagen.

Zuerst hatte ihn eine Verletzung lange aus der Bahn geworfen, bei der Wiener Austria wurde im Anschluss nicht mehr mit ihm geplant.

In der ADMIRAL 2. Liga läuft es jetzt wieder besser. Elf Torbeteiligungen nach zehn Runden gelingen nicht vielen Spielern, Vucic schon.

Das weckt Interesse. Gerade aufgekommenen Transfergerüchten sollte man trotzdem wenig Glauben schenken. Ein Abschied im Winter käme nur bei einem besonderen Angebot in Frage. Auch die kriselnde Austria hat keinerlei Fuß mehr in der Türe.

Der 23-jährige Vucic hat sich mit Blau-Weiß voll und ganz dem Ziel Wiederaufstieg verschrieben. Am Samstag könnte im direkten Duell mit der Vienna (17 Uhr im LIVE-Stream) eine erste Vorentscheidung fallen.

90minuten: Im Aufstiegsrennen baut sich medial schon jetzt viel Druck auf. Da ist die Rede von Zugzwang, wenn die Vienna ein Ergebnis vorgelegt hat und ihr noch spielen müsst. Macht ihr euch darüber Gedanken?

Romeo Vucic: Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass wir nichts mitbekommen. Man weiß, wie die anderen Vereine gespielt haben, das ist alles nur ein paar Klicks entfernt. Noch ist der Druck aber nicht besonders groß. Wir haben noch zwei direkte Duelle gegen die Vienna. Es sind erst zehn Runden gespielt.

90minuten: Du bist im Westen Wiens aufgewachsen, zur Hohen Warte hättest du es nicht weit gehabt. Verbindet dich irgendetwas mit der Vienna?

Vucic: Einige Freunde, die bei der Vienna gespielt haben. Und ich erinnere mich an die frühen Duelle in der U9 und U10 am Kunstrasenplatz auf der Hohen Warte. Mit Yusuf Demir, Justin Omoregie und Elias Havel habe ich später auch zusammen gespielt. Es war immer intensiv, sie hatten in meinem Jahrgang einige gute Spieler.

90minuten: Didi Elsneg ist seit Februar Sportdirektor bei der Vienna und hat im Sommer mehrere neue Stürmer verpflichtet. Hattet ihr auch Kontakt?

Vucic: Ich kenne ihn natürlich, wir haben ein sehr wertschätzendes Verhältnis. Er hat mich damals zum GAK geholt und war von meinen Fähigkeiten überzeugt. Seinen Wechsel zur Vienna hatte ich am Schirm und es überrascht mich gar nicht, dass er dort eine gute Truppe zusammengestellt hat. Bei mir hat er sich im Sommer aber nicht gemeldet.