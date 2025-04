Roman Wallner: Angeschlagenes Rapid? "Das macht sie gefährlich"

90minuten: Am kommenden Freitag treffen Sturm und Rapid in der Meisterrunde aufeinander. Was erwartest du von dem Spiel?

Wallner: Sturm wird der Favorit sein. Rapid hat eine Phase, in der es nicht so rund läuft, teils sportlich, teils rundherum. Ich glaube aber, dass das Rapid für Sturm auch gefährlich macht. Da sollte man Rapid nicht unterschätzen, aber Sturm wird darauf gut vorbereitet sein. Für alle ist das (die Ligateilung, Anm.) jetzt mitten in der Saison ein Neustart. Ich denke, dass die ersten Spiele sehr, sehr wichtig sind. Denn das macht was mit den Leuten, auch im Kopf. Ich glaube, es wird am Anfang eher ein Abtasten werden, weil niemand verlieren möchte. Das kann man generell für die ersten Spiele in der Meisterrunde sagen, je näher das Saisonende kommt, desto mehr werden Druck und Stress zunehmen.

90minuten: Bist du ein Freund der Liga- und Punkteteilung?

Wallner: Ich muss ehrlich sagen: eher nicht. Weil es die Liga in dem Sinn nicht gerecht macht. Ich glaube, dass einer der Hauptgedanken war, dass es gerechter wird, weil Salzburg nicht so davonziehen kann und die Liga dadurch spannender wird. Wenn ich auf das untere Playoff schaue, ist es aus meiner Sicht nicht gerecht. Ich habe immer noch den Abstieg der Admira im Kopf.