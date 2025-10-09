Rieglers Achterbahn: "Dass es der LASK wird, hat mich überrascht"

"Ein ereignisreicher Tag", schnauft Dietmar Riegler gegen 17 Uhr am Donnerstag durch.

Es ist eines von vielen Telefonaten, die er führen musste. In den kommenden Tagen werden noch einige weitere folgen. Er muss die letzten Tage nicht nur Journalisten erklären, es gab bereits die ersten Bewerbungen von Trainern.

Hinter ihm liegen nun rund 48 Stunden Achterbahnfahrt. Noch am Dienstagnachmittag gab es keine Anzeichen für das, was am heutigen Donnerstag im Weggang von Trainer Dietmar Kühbauer gipfelte.

Bereits am kommenden Dienstag soll der neue Übungsleiter von ÖFB-Cupsieger Wolfsberger AC feststehen. Namen kommentiert er nicht. "Ich suche einen ähnlichen Trainer. Die Mannschaft ist in Summe eher ruhig, sie braucht manchmal einen, der sie aufweckt oder immer wieder hineinstichelt", meint er.

Aber: "Einen zweiten Kühbauer wird man nicht finden. Der neue Trainer soll aber zudem emotional sein, ohne es zu übertreiben."

Vom LASK überrascht

Wie kam es aber dazu, dass der WAC einen neuen Coach benötigt? Und warum hat der LASK den erfahrenen Fußballfunktionär überrascht?



Alles begann mit dem Anruf am Dienstagnachmittag, als der WAC-Präsident im Auto saß. Der Coach rief an und meinte, er müsse sich dringend mit ihm treffen. Riegler ahnte schon, dass ein anderer Klub an dem Cupsieger interessiert sei.