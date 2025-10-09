Das Kühbauer-Comeback: Ein Zeichen der Einsicht?

Dabei wäre man angesichts der sportlichen Entwicklung des WAC unter Kühbauer sogar geneigt zu sagen: Das könnte passen. Innerhalb eines Jahres hat der 54-Jährige die Kärntner aus der Qualifikationsgruppe gehievt und zum Cupsieger und Beinahe-Meister geformt, auch 2025/26 läuft es gut. So empfiehlt man sich für größere Herausforderungen, möchte man meinen. Eine solche ist der LASK im aktuellen Zustand.

Von der Spitze in den Keller

Auf dem Papier tauscht Kühbauer den zweiten gegen den vorletzten Tabellenplatz, die Vereine trennen aktuell zehn Punkte. An Qualität fehlt es in Linz nicht, zu erklären ist die bisher enttäuschende Ausbeute vor allem mit einer hohen Dichte an individuellen Patzern zum Saisonstart.

Die Negativspirale dreht sich aber schon ein Stück länger. Seit dem Abschied von Oliver Glasner im Sommer 2019 wurden über etwas mehr als sechs Jahre neun Trainerwechsel vollzogen. Maximilian Ritscher, der bis gestern zum zweiten Mal interimistisch aushelfen durfte, ist dabei nicht mitgezählt.