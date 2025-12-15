Die Gewinner der Bundesliga-Herbstsaison 2025/26

90minuten hat drei Spieler pro Verein der ADMIRAL Bundesliga ausgewählt, die mit Stolz auf die Saison 2024/25 der ADMIRAL Bundesliga zurückblicken können.

Entweder, weil sie mit ihren Leistungen die Erwartungen übertroffen haben, oder weit sie den hohen Erwartungen mit Bravour gerecht geworden sind, oder weil sie einfach nur richtig stark performt haben: