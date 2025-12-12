Alessandro Schöpf: "Ich hatte bislang keinen besseren Trainer"

90minuten: Räumen wir einmal was Unangenehmes aus der Welt. Das Verhältnis Pacult/Schöpf scheint nicht das beste gewesen zu sein, glaubt man ihm. Was sagst du?

Schöpf: Es war nicht so, dass viel nicht gepasst hat. Der Präsident hat sich die Entwicklung der Mannschaft, die Trainings und die Kommunikation vielleicht anders vorgestellt. Peter bzw. jeder Trainer hat seinen eigenen Stil und lässt sich da nicht wirklich reinreden. Im Fußball braucht es alle, vom Trainerteam bis hin zum letzten Spieler im Kader, darum ist es ein Mannschaftssport – das hat mir ein bisschen gefehlt.

90minuten: Er meinte: Spieler sind zum Präsidenten gegangen, um sich zu beschweren. Stimmt das?

Schöpf: Ich selbst war nie beim Präsidenten. Riegler hat mich am Weg zum Nationalteam angerufen, was ich davon halten würde, wenn der Peter zu uns kommt. Ich meinte, dass ich ihn weder persönlich noch als Trainer kenne. Also wollte ich keine objektive Meinung dazu abgeben. Als er dann da war, habe ich mit dem Präsidenten gar nicht mehr geredet.

Ich habe nur gehört, dass viel geredet wurde. Das kommt auch dem Präsidenten zu Ohr und wenn in so kurzer Zeit so viel passiert, dann hat es offenbar nicht gepasst. Ich habe auch nichts gegen Peter – ich will einfach Spaß am Training und Spiel haben. Ich bin weniger der Fan von seinen Methoden, aber das ist im Fußball immer so, man kann ja nicht mit jedem Trainer gleich gut auskommen.

90minuten: Ich dachte nicht, dass wir so viel über Peter Pacult sprechen. Viele Kicker haben den Wunsch, sich nicht zu äußern.

Schöpf: Ich hätte jetzt nichts dazu sagen können, aber dann würde es nur eine Sicht geben – ich habe aber kein Problem mit Peter.

90minuten: Was macht denn eigentlich einen guten Trainer aus?

Schöpf: Der eine hat mehr die menschliche Komponente, der andere mehr taktische Finesse. Die besten Trainer decken alles ab. Aber da ist jeder unterschiedlich.